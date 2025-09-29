Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Secret Story 9 - Diário - 29 de setembro de 2025

Ontem às 19:10
Secret Story 9 - Diário - 29 de setembro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Mais Vistos

Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025

V+ TVI
Ontem às 11:38
1

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
Ontem às 00:03
2

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

Dois às 10
Ontem às 11:04
3

Cristina Ferreira confronta Liliana: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»

Dois às 10
Há 2h e 34min
4

«Estás grávida?»: Catarina Miranda dá grande novidade a Cristina Ferreira

Dois às 10
Há 59 min
5

Catarina Miranda voltou ao Dois às 10

Dois às 10
Há 59 min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Maria Botelho Moniz mostra altar para o pai… E o filho surpreende com gesto único

Secret Story
Ontem às 19:11

Fernanda Serrano viaja até ao outro lado do mundo para visitar pessoa especial: «A melhor surpresa que já fiz»

Dois às 10
Há 2h e 15min

«Em breve, seremos +1. »: Cantor e ator famoso vai ser pai

Novelas
Ontem às 16:19

Tragédia em casamento: noivo morre subitamente durante dança com a noiva

V+ TVI
Ontem às 17:42

Zé, noivo de Liliana do "Secret Story 9", surpreende com novo look e recebe onda de apoio

Secret Story
Ontem às 19:01

Cristina Ferreira confronta Liliana: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»

Dois às 10
Há 2h e 34min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 30 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

Dois às 10
Há 1h e 3min

A Protegida - A Protegida: Carlota é encontrada com um bilhete aterrorizante - Gravação automática

A Protegida
Hoje às 00:22

Secret Story 9 - especial - 29 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50

«Hoje acordei para...»: Liliana volta a picar Fábio após noite marcada por 'discussão'

Secret Story
Há 49 min

Liliana põe um ponto final na relação com Fábio?: «Já chega desta história, está resolvido»

Secret Story
Há 3h e 2min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cristina Ferreira e Catarina Miranda terminam conversa com abraço

Dois às 10
Há 24 min

Rei Carlos III escreveu carta de recomendação para Linda Pereira

Dois às 10
Há 37 min

Linda Pereira trabalhou no Palácio de Buckingham

Dois às 10
Há 38 min

Linda Pereira é das 100 mulheres mais influentes no mundo

Dois às 10
Há 41 min

Fábio tem 11 anos e dança ballet desde os seis

Dois às 10
Há 52 min

Catarina Miranda revela o segredo para o ovo ficar no ponto certo no bacalhau à brás

Dois às 10
Há 55 min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro

Novelas
28 set, 11:18

Exclusivo «A Protegida»: JD faz uma promessa comovente à filha bebé

Novelas
27 set, 14:53

Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão

Novelas
26 set, 16:36

Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional

Novelas
28 set, 08:45

Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa

Novelas
27 set, 11:00

A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste»

Novelas
Ontem às 09:01