Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Secret Story 9 - Diário - 30 de setembro de 2025

Ontem às 19:05
Secret Story 9 - Diário - 30 de setembro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró .

Mais Vistos

Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025

V+ TVI
29 set, 11:38
1

«Ela pôs-me na rua»: Laura Figueiredo revela segredo do início do namoro com Mickael Carreira

V+ TVI
Ontem às 13:11
2

Aos 22 anos, Kika Cerqueira Gomes faz história a nível mundial. E a mãe não podia estar mais orgulhosa

V+ TVI
Ontem às 16:59
3

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
4

Entre a dor e a dignidade: A decisão inesperada do noivo Zé

Secret Story
Ontem às 19:53
5

Reencontro de famosa atriz da TVI com o filho leva António Leal e Silva às lágrimas: «Vê-se o amor que esta mãe tem»

V+ TVI
Ontem às 17:33
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Revelada a primeira imagem do bebé de Tatiana e Ruben Boa Nova. E há um detalhe que não passa despercebido

Secret Story
Ontem às 13:04

Companheiro de Rita Pereira convida o sogro para jantar e é isto que acontece

Novelas
Ontem às 16:48

«És linda»: Maria Cerqueira Gomes emocionada pelo feito histórico da filha Kika

Novelas
Ontem às 15:24

Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?

Novelas
Ontem às 10:42

Marisa Susana e Vera como nunca as vimos: Concorrentes 'viradas no avesso' e o motivo é bem gelado

Secret Story
Ontem às 12:23

Aos 22 anos, Kika Cerqueira Gomes faz história a nível mundial. E a mãe não podia estar mais orgulhosa

V+ TVI
Ontem às 16:59

TVI PLAYER

Liliana magoada com Fábio depois da última gala: «Pensava que ele ia ter mais empatia»

Secret Story
Ontem às 22:40

Secret Story - Gravação automática

Secret Story
Hoje às 02:30

Fábio é sancionado pela Voz! Veja as imagens e saiba o que aconteceu

Secret Story
Ontem às 21:28

A Protegida - 30 de setembro - Gravação automática

A Protegida
Hoje às 00:21

Secret Story - Gravação automática

Secret Story
Ontem às 22:47

Secret Story 9 - Extra - 30 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:05
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Autores - Gravação automática

Autores
Hoje às 03:10

Autores convidado: David Bonneville

Autores
Hoje às 01:55

Secret Story 9 - Extra - 1 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

A Fazenda: Gustavo é barrado pela polícia no momento em que ia fugir

A Fazenda
Ontem às 23:59

A Protegida: Mónica pede favor a Gina

A Protegida
Ontem às 23:59

A Protegida: Benedita apanha Mariana a preparar uma surpresa para JD

A Protegida
Ontem às 23:59
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?

Novelas
Ontem às 10:42

Vem aí em «A Protegida»: Jorge encontra a pessoa que pode destruir Isabel num ápice

Novelas
Ontem às 11:12

Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora

Novelas
Ontem às 10:01

Isto é o que Maria Botelho Moniz anda a fazer, enquanto não aparece nos ecrãs

Novelas
Ontem às 15:49

Na cidade do amor, Maria Cerqueira Gomes surge com companhia especial e bem conhecida

Novelas
Ontem às 15:20

Vem aí em «A Fazenda»: Andreia enfrenta criminosos para proteger Alex

Novelas
Ontem às 09:00