TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Secret Story 9 - Especial - 1 de dezembro de 2025
Ontem às 21:40
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
Éramos felizes até ao dia em que a nossa vida mudou para sempre: «Mesmo assim, não consegui abandoná-la»
V+ TVI
Ontem às 18:43
1
Morreu Constança Cunha Sá. Revelada a causa da morte da jornalista
Dois às 10
Há 30 min
2
Constança Cunha e Sá
Dois às 10
Há 42 min
3
Foi por isto que Cristina Ferreira não contou a Dylan o segredo bombástico de Pedro e Marisa
Secret Story
Ontem às 10:42
4
01:55
Leandro revela o segredo para tornar o bacalhau do Natal irresistível para todos: «Aprendi com a minha avó»
Secret Story
Ontem às 22:52
5
Como limpar o gelo do congelador em 10 minutos e sem desligar o frigorífico? Só precisa de papel de alumínio
V+ TVI
27 nov, 11:54
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»
Secret Story
Ontem às 18:09
Vem aí em «A Protegida»: Mariana tem um novo pretendente amoroso
Novelas
Ontem às 18:08
Deixou Viena e Paris para trás. Portugal tem um dos mercados de Natal mais incríveis da Europa
Dois às 10
Ontem às 14:00
Eu queria ser feliz, mas o medo falou mais alto: «Durante muito tempo culpei-me pelo homem que não fui»
V+ TVI
Ontem às 09:49
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o motivo pela qual Rosa Maria continua a ter uma boa relação com Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 15:03
Razões técnicas impediram Cristina Ferreira de contar a Dylan o segredo de Pedro e Marisa. saiba o que aconteceu
Dois às 10
Ontem às 11:00
TVI PLAYER
Reconstituição revela novos pormenores sobre o acidente que matou seis jovens em Lisboa
Jornal Nacional
Ontem às 20:01
Dois às 10 — Dylan revela descoberta sobre Vera e mostra-se em choque
Dois às 10
Ontem às 09:50
A Protegida - A Protegida: JD lembra-se de Mariana? - Veja o episódio aqui
A Protegida
Hoje às 00:39
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:34
Secret Story 9 – Gala – 30 de novembro de 2025
Secret Story
30 nov, 21:25
Terra Forte - Terra Forte: Vivi está desaparecida e pode ter morrido - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Ontem às 23:37
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Jovem emociona-se ao recordar cadela que morreu. Perante risos do público, Goucha dá resposta que recebe aplausos
Dois às 10
Há 1h e 35min
Secret Story 9 - Extra - 2 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
A Protegida: JD lembra-se de Mariana?
A Protegida
Hoje às 00:20
A Protegida: Laura recebe uma mensagem tocante
A Protegida
Ontem às 23:55
A conversa arrepiante de Mariana para Carlota: «Não sabemos onde ele está, mas está sempre presente»
A Protegida
Ontem às 23:53
A Protegida: Clarice descobre que JD está vivo?
A Protegida
Ontem às 23:52
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha, Dudu e Dani montam um esquema para desmascarar Maria de Fátima
Novelas
Há 30 min
Vem aí em «A Protegida»: Mariana tem um novo pretendente amoroso
Novelas
Ontem às 18:08
Já conhece a mulher de AGIR? Surpreenda-se com a sua profissão
Novelas
Ontem às 08:40
«Estou a viver um sonho»: Liliana Santos vive fase feliz
Novelas
Ontem às 16:20
Quase com 50 anos, um dos homens mais cobiçados dos anos 2000 deslumbra fãs com corpo escultural
Novelas
30 nov, 08:37
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o motivo pela qual Rosa Maria continua a ter uma boa relação com Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 15:03