Secret Story 9 - Especial - 13 de novembro de 2025

Ontem às 21:40
Secret Story 9 - Especial - 13 de novembro de 2025 - TVI

Com Cristina Ferreira.

Morreu Martim, o menino que recebeu de Cláudio Ramos uma camisola autografada pelo plantel do Sporting

Dois às 10
Há 3h e 16min
Morreu o menino a quem Cláudio Ramos ajudou a realizar um sonho

Dois às 10
Há 3h e 17min
Diamantino perdeu as pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta está a comover o País

Dois às 10
Ontem às 13:05
Diamantino Pereira

Dois às 10
Ontem às 13:00
02:19

Dylan perde o controlo com Liliana: «Soubeste que tinha dinheiro vieste logo... vales zero!»

Secret Story
Ontem às 21:14
00:48

Fábio provoca Pedro depois de este rejeitar o quarto secreto com Liliana: e a reação é inesperada!

Secret Story
Ontem às 22:08
Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Secret Story
12 nov, 19:06

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Secret Story
12 nov, 17:42

Vem aí em «Terra Forte»: Está a chegar uma grande tempestade, que pode levar tudo à frente

Novelas
Ontem às 10:36

Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»

Novelas
Ontem às 10:16

Já não vai haver casamento. Gonçalo Quinaz revela que famoso casal está prestes a anunciar fim do noivado

Dois às 10
Ontem às 11:07

Secret Story 9 - Extra - 13 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

VÍDEO: adeptos irlandeses vão à loucura com a expulsão de Ronaldo

CNN Mais Futebol
Ontem às 21:10

Secret Story 9 - Especial - 13 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

A Protegida: Clarice provoca e humilha Laura

A Protegida
Ontem às 23:15

A ferver: Conflito com Liliana leva Dylan às lágrimas

Secret Story
Há 2h e 7min

Terra Forte: Casamento de Sammy e Maria de Fátima chega ao fim?

Terra Forte
Ontem às 22:10
Salomé arrepende-se de atitude que teve com o irmão no dia antes da sua morte

Dois às 10
Há 2 min

Iran Costa recorda instantes após o enfarte: «Tudo levava a que eu não voltasse»

Dois às 10
Há 6 min

Iran Costa revela a morte de familiar: «Foi a última vez que eu estive com ela»

Dois às 10
Há 15 min

Cantor relembra enfarte em palco: «Eu passei para o lado de lá»

Dois às 10
Há 18 min

Após enfarte, Iran Costa conta: «Os médicos estão admirados»

Dois às 10
Há 19 min

Trabalhou como jornalista na TVI, mas mudou radicalmente de rumo. Agora, faz algo completamente distinto

Dois às 10
Há 44 min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi engana médico e faz um assalto

Novelas
Há 2h e 52min

Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?

Novelas
Ontem às 09:54

Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

Novelas
Ontem às 15:24

«Tens braços de homem»: Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, responde a críticas

Novelas
Ontem às 15:12

Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»

Novelas
Ontem às 10:16

Vem aí em «Terra Forte»: Flor comete um grande erro e Maria de Fátima não deixa escapar

Novelas
Ontem às 11:27