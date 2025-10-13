TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story 9 - Especial - 13 de outubro de 2025
Ontem às 21:42
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados
Dois às 10
Ontem às 16:00
1
Os peixes portugueses mais saudáveis e os 7 que deve evitar
21 jan, 11:16
2
Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»
Secret Story
Ontem às 19:40
3
Pare de guardar as batatas na despensa. É este o local ideal para não grelarem
Dois às 10
Ontem às 15:30
4
Zena sagra-se a grande vencedora do «Big Brother - A Revolução»
Big Brother
1 jan 2021, 15:55
5
Este Lidl tem ferros de engomar a 5€ e outros favoritos a preços fora de série
Dois às 10
12 out, 09:00
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
A reação que está viral: Lídia fica em choque total ao descobrir que Marisa e Pedro Jorge são casados
Secret Story
Ontem às 10:19
As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão
Dois às 10
Ontem às 16:23
Matilde Breyner viveu momento de desespero, que ficou marcado por um milagre inesperado
Novelas
Ontem às 16:17
David Carreira regressa ao futebol e deixa fãs em delírio
Novelas
Ontem às 14:31
A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares
Secret Story
Ontem às 16:50
«Uma partilha difícil...»: Eduardo Madeira abre o coração sobre diagnóstico da filha mais nova
V+ TVI
Ontem às 16:40
TVI PLAYER
Atitude de Vera causa penalização a todos os concorrentes. Saiba o motivo
Secret Story
Ontem às 23:08
A Fazenda - Quando já tinha perdido as esperanças, Ary descobre o impensável
A Fazenda
11 out, 23:30
A Fazenda: Miguel descobre contradições e desconfia de Joel
A Fazenda
Ontem às 23:00
«Eu não vou esconder mais»: Vera admite sem filtros sentimentos por Inês?
Secret Story
Ontem às 18:43
Secret Story 9 - Gala - 12 de outubro de 2025
Secret Story
12 out, 22:00
A Protegida - Jorge encontra o home que Isabel não quer ouvir falar
A Protegida
10 out, 23:30
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Mariana - 14 de outubro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story 9 - Extra - 14 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Fazenda: Miguel descobre contradições e desconfia de Joel
A Fazenda
Ontem às 23:00
Ary confronta Júlia: «Tu alteraste os testes de ADN»
A Fazenda
Ontem às 22:35
A Fazenda: Miguel fica inquieto com o que Talu lhe conta
A Fazenda
Ontem às 22:30
A Fazenda: «A minha participação nesta loucura acaba agora»
A Fazenda
Ontem às 22:25
Mais
NOVELAS
Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?
Novelas
Ontem às 09:38
«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?
Novelas
9 out, 10:10
Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas
Novelas
12 out, 14:38
José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»
Novelas
11 out, 08:35
Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»
Novelas
12 out, 08:39
Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!
Novelas
Ontem às 08:54