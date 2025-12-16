Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Secret Story 9 - Especial - 16 de dezembro de 2025

Ontem às 21:40
Secret Story 9 - Especial - 16 de dezembro de 2025 - TVI

Com Cristina Ferreira.

Mais Vistos

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Dois às 10
26 nov, 10:43
1

Ana Duarte

Dois às 10
26 nov, 10:36
2

Marcia Soares brilha em dia especial: «Maravilhosa»

Secret Story
15 nov, 10:19
3

Fim do mistério. Desvendada a identidade do "admirador secreto" de Marcia Soares

Secret Story
Ontem às 11:27
4

Zé Lopes quebra silêncio após onda de comentários à sua magreza: «Ponderei muito se devia abordar este tema...»

V+ TVI
Ontem às 16:04
5

Ana foi expulsa do Secret Story

Dois às 10
15 dez, 11:42
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Sónia Jesus emociona fãs com declaração de amor: «Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te»

Dois às 10
Ontem às 11:23

O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso

Secret Story
Ontem às 17:33

«É um assunto de família»: Maria Botelho Moniz partilha momento especial com Pedro Bianchi Prata e o filho

Novelas
Ontem às 16:39

Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»

Secret Story
Ontem às 16:24

Zé Lopes quebra silêncio após onda de comentários à sua magreza: «Ponderei muito se devia abordar este tema...»

V+ TVI
Ontem às 16:04

É filha de uma das cantoras mais conhecidas em Portugal e já conquistou Cristina Ferreira: «Tu és tão bonita»

Dois às 10
Ontem às 16:31

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 17 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

A Protegida: Mónica beija JD

A Protegida
Ontem às 23:15

Enquanto Liliana e Fábio trocam beijos apaixonados na cama, Pedro e Marisa passam a noite separados

Secret Story
Hoje às 02:56

Afinal, como é que Marisa e Pedro Jorge se conheceram? A resposta que ninguém estava À espera

Secret Story
Ontem às 19:19

Secret Story 9 - Especial - 16 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

Terra Forte: Sammy é apanhado em momento crucial

Terra Forte
Ontem às 22:10
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Palmira gostava de embalsamar o sogro e mantê-lo em casa: «Abria a porta e sabia que estava ali»

Dois às 10
Há 16 min

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos têm ataque de riso em direto

Dois às 10
Há 26 min

Separada há mais de 10 anos, Palmira nunca se divorciou a pedido do sogro: «Não nos falamos, mas lavo-lhe a roupa»

Dois às 10
Há 28 min

Cláudio Ramos prova doce feito por convidada e Cristina Ferreira 'teme' reação

Dois às 10
Há 41 min

Capadora de galos diz-se incapaz de os comer: «Estou com eles todos os dias»

Dois às 10
Há 44 min

Cristina Ferreira recorda memória de infância na casa da avó

Dois às 10
Há 57 min
Mais

NOVELAS

Vem aí «Terra Forte»: Sammy arrisca tudo por Flor e ameaça relação com Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 09:01

Exclusivo «A Protegida»: JD confronta Mónica sobre a sua identidade. Ela tenta suicidar-se

Novelas
Ontem às 10:20

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Novelas
Ontem às 15:20

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Novelas
Ontem às 15:03

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Novelas
Ontem às 15:03

Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão

Novelas
Ontem às 09:44