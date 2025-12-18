TVI PLAYER
Secret Story 9 - Especial - 18 de dezembro de 2025
Ontem às 21:35
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
Foi assim que as autoridades chegaram ao português que matou Nuno Loureiro e dois estudantes
Dois às 10
Há 2h e 26min
1
Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story
Secret Story
Ontem às 17:23
2
Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão
Secret Story
Ontem às 17:22
3
Nuno Loureiro assassinado por português
Dois às 10
Há 2h e 6min
4
Bruna expõe Sandro em direto e revela estratégia do ex-concorrente para expulsar Pedro: «É absolutamente ridículo»
Dois às 10
Há 1h e 0min
5
Pela primeira vez, Maria Botelho Moniz mostra-se na casa da Primeira Companhia: «Fui visitar a Base»
Secret Story
Ontem às 11:24
6
EM DESTAQUE
Maria Botelho Moniz revela como será o Natal com Pedro Bianchi Prata e o filho: «É dividido»
Secret Story
Há 1h e 5min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor acorda contra todas as expectativas e médico fica em choque com o que vê
Novelas
Há 58 min
Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal
Dois às 10
Há 1h e 58min
"Como os pais": filha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos fez 18 anos e está uma mulher linda
Novelas
Há 1h e 20min
Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado
Secret Story
Ontem às 17:31
Vem aí «A Protegida»: Notícia de gravidez vira pesadelo quando Virgílio revela o impensável
Novelas
Há 1h e 16min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 18 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: JD é encontrado
A Protegida
Ontem às 23:10
Secret Story 9 - Especial - 18 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:35
Que ternura! Pedro começa o dia a deixar uma mensagem especial para os filhos
Secret Story
Há 1h e 18min
Dylan mostra-se em casa de Inês com a família da namorada
Secret Story
Hoje às 02:06
Terra Forte: Choque! Já há quem saiba que Flor e Sammy se envolveram sexualmente
Terra Forte
Ontem às 22:10
A ACONTECER
Sara Prata sobre a sua participação no “Funtástico”: “Os meus domingos transformaram-se”
Dois às 10
Há 3 min
Aprenda a fazer o tradicional tronco de Natal
Dois às 10
Há 26 min
Em direto, Sandro e Bruna entram em confronto: “O que é que a Inês fez diferente da Liliana?”
Dois às 10
Há 29 min
Cláudio Ramos sobre Sandro defender Liliana: “Ela tem um bom defensor”
Dois às 10
Há 37 min
Cláudio Ramos sobre Liliana: “Às vezes, ponho-me a pensar se a Liliana não inventa"
Dois às 10
Há 55 min
Bruna provoca Sandro e ex-concorrente ataca-a: “És antissocial”
Dois às 10
Há 58 min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?
Novelas
Ontem às 10:36
Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção
Novelas
17 dez, 11:08
«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público
Novelas
Ontem às 16:04
A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada
Novelas
Ontem às 15:46
«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos
Novelas
Ontem às 15:45
Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy
Novelas
Ontem às 09:40