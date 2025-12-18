Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Secret Story 9 - Especial - 18 de dezembro de 2025

Ontem às 21:35
Secret Story 9 - Especial - 18 de dezembro de 2025 - TVI

Com Cristina Ferreira.

Foi assim que as autoridades chegaram ao português que matou Nuno Loureiro e dois estudantes

Dois às 10
Há 2h e 26min
Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Secret Story
Ontem às 17:23
Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Secret Story
Ontem às 17:22
Nuno Loureiro assassinado por português

Dois às 10
Há 2h e 6min
Bruna expõe Sandro em direto e revela estratégia do ex-concorrente para expulsar Pedro: «É absolutamente ridículo»

Dois às 10
Há 1h e 0min
Pela primeira vez, Maria Botelho Moniz mostra-se na casa da Primeira Companhia: «Fui visitar a Base»

Secret Story
Ontem às 11:24
EM DESTAQUE

Maria Botelho Moniz revela como será o Natal com Pedro Bianchi Prata e o filho: «É dividido»

Secret Story
Há 1h e 5min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor acorda contra todas as expectativas e médico fica em choque com o que vê

Novelas
Há 58 min

Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal

Dois às 10
Há 1h e 58min

"Como os pais": filha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos fez 18 anos e está uma mulher linda

Novelas
Há 1h e 20min

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Secret Story
Ontem às 17:31

Vem aí «A Protegida»: Notícia de gravidez vira pesadelo quando Virgílio revela o impensável

Novelas
Há 1h e 16min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 18 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: JD é encontrado

A Protegida
Ontem às 23:10

Secret Story 9 - Especial - 18 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:35

Que ternura! Pedro começa o dia a deixar uma mensagem especial para os filhos

Secret Story
Há 1h e 18min

Dylan mostra-se em casa de Inês com a família da namorada

Secret Story
Hoje às 02:06

Terra Forte: Choque! Já há quem saiba que Flor e Sammy se envolveram sexualmente

Terra Forte
Ontem às 22:10
A ACONTECER

Sara Prata sobre a sua participação no “Funtástico”: “Os meus domingos transformaram-se”

Dois às 10
Há 3 min

Aprenda a fazer o tradicional tronco de Natal

Dois às 10
Há 26 min

Em direto, Sandro e Bruna entram em confronto: “O que é que a Inês fez diferente da Liliana?”

Dois às 10
Há 29 min

Cláudio Ramos sobre Sandro defender Liliana: “Ela tem um bom defensor”

Dois às 10
Há 37 min

Cláudio Ramos sobre Liliana: “Às vezes, ponho-me a pensar se a Liliana não inventa"

Dois às 10
Há 55 min

Bruna provoca Sandro e ex-concorrente ataca-a: “És antissocial”

Dois às 10
Há 58 min
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?

Novelas
Ontem às 10:36

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

Novelas
17 dez, 11:08

«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

Novelas
Ontem às 16:04

A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada

Novelas
Ontem às 15:46

«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos

Novelas
Ontem às 15:45

Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy

Novelas
Ontem às 09:40