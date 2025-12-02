TVI PLAYER
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Secret Story 9 - Especial - 2 de dezembro de 2025
Ontem às 21:50
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
Éramos felizes até ao dia em que a nossa vida mudou para sempre: «Mesmo assim, não consegui abandoná-la»
V+ TVI
1 dez, 18:43
1
José Raposo faz revelação emocionante sobre o passado: «Quando eu e a João nos separámos fiquei 8 meses...»
Novelas
Ontem às 15:32
2
«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações
Novelas
21 jul, 15:18
3
Sou feliz ao lado da mulher que amo, mas escondo um segredo que pode mudar tudo: «Não quero perdê-la»
V+ TVI
Ontem às 15:29
4
Como limpar o gelo do congelador em 10 minutos e sem desligar o frigorífico? Só precisa de papel de alumínio
V+ TVI
27 nov, 11:54
5
Ruy de Carvalho comove o país com mensagem especial: «Esta grandiosa alegria quase a chegar aos 99 anos»
Novelas
Ontem às 15:48
6
EM DESTAQUE
«Abdicam da vida delas»: Carla comove-se ao falar das filhas que cuidam da irmã com Síndrome de Down
Dois às 10
Ontem às 14:49
Há um gesto tocante entre Maria Botelho Moniz e o filho que está a gerar uma onda de comentários
Novelas
Ontem às 15:55
Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada
Secret Story
Ontem às 15:32
Há um novo casal de famosos à vista? Ambos se estrearam na TVI: «Conseguiram esconder o seu amor... até agora»
V+ TVI
Ontem às 17:12
Antiga apresentadora da TVI sofre AVC grave: «Envio os meus votos de força e esperança»
Dois às 10
Ontem às 16:47
Ruy de Carvalho comove o país com mensagem especial: «Esta grandiosa alegria quase a chegar aos 99 anos»
Novelas
Ontem às 15:48
TVI PLAYER
Dylan revela conversa com os pais após a sua saída da casa: «Não está a ser um momento fácil»
Dois às 10
1 dez, 11:19
Liliana segue Fábio após discussão e leva resposta: «Preparem-se para a ronda dois!»
Secret Story
Ontem às 22:53
Apanhadas! Pedro apanha as 'cuscas' a ouvir a conversa privada de Leandro atrás da porta
Secret Story
Ontem às 22:53
Terra Forte - Terra Forte: Há más notícias sobre Vivi - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Ontem às 23:49
A Protegida - A Protegida: Mariana fica sem cabeça para Hector e diz-lhe tudo - Veja o episódio aqui
A Protegida
Hoje às 01:23
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:14
A ACONTECER
Autores convidado: Tito Couto
Autores
Hoje às 01:55
Secret Story 9 - Extra - 3 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:10
A Protegida: Mariana fica sem cabeça para Hector e diz-lhe tudo
A Protegida
Hoje às 00:50
A Protegida: Óscar tem uma admiradora secreta
A Protegida
Ontem às 23:54
Mariana ameaça Hector: «Para o bem da nossa convivência»
A Protegida
Ontem às 23:53
A Protegida: JD desmaia no meio da praia
A Protegida
Ontem às 23:52
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha, Dudu e Dani montam um esquema para desmascarar Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 09:44
Vem aí em «A Protegida»: Mariana tem um novo pretendente amoroso
Novelas
1 dez, 18:08
Ruy de Carvalho comove o país com mensagem especial: «Esta grandiosa alegria quase a chegar aos 99 anos»
Novelas
Ontem às 15:48
Momento inesquecível: Fernanda Serrano realiza o maior sonho da filha mais nova
Novelas
Ontem às 16:38
José Raposo faz revelação emocionante sobre o passado: «Quando eu e a João nos separámos fiquei 8 meses...»
Novelas
Ontem às 15:32
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o motivo pela qual Rosa Maria continua a ter uma boa relação com Maria de Fátima
Novelas
1 dez, 15:03