Secret Story 9 - Especial - 2 de outubro de 2025

Ontem às 21:50
Secret Story 9 - Especial - 2 de outubro de 2025 - TVI

Com Cristina Ferreira.

Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim

V+ TVI
Ontem às 11:41
Alunos fazem pacto de morte em escola de Viseu: mãe evitou tragédia

V+ TVI
Ontem às 16:44
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»

V+ TVI
1 out, 16:48
01:25

O gesto de Sandro a imitar Leandro que levou Cristina Ferreira a intervir

Secret Story
Ontem às 22:19
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
01:43

"Corno manso": Após ver Dylan aos beijos com Vera, Mariana diz tudo sem filtros

Secret Story
Ontem às 22:42
Cristina Ferreira reage a alegada separação de Sónia Jesus. E Quinaz faz revelação inédita

Secret Story
Ontem às 11:37

A história repete-se: famosa portuguesa já passou pelo que Liliana está a viver com Fábio e com o noivo Zé

Dois às 10
Ontem às 12:30

Vem aí em «A Protegida»: Apanhado em flagrante, Óscar é detido

Novelas
Ontem às 10:42

Um ano depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha abriu o coração: «A relação que tinha era muito...»

Secret Story
Ontem às 10:13

Vem aí em «A Fazenda»: Duarte desmaia à frente de Alba e revela segredo chocante

Novelas
Ontem às 11:30

Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento

Dois às 10
1 out, 17:00

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:45

A Protegida - 2 de outubro - Veja o episódio aqui

A Protegida
Hoje às 00:21

Cristina Ferreira reage a fim de noivado de concorrente: «Isto deixa-me muito triste»

Dois às 10
Ontem às 10:04

Dois às 10 - Romana recorda como terminou casamento após apaixonar-se num reality show

Dois às 10
Ontem às 09:50

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 20:03

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 19:29
Filho de Luís Aleluia quebra silêncio sobre morte do ator: «Não se despediu de mim porque tínhamos discutido»

Dois às 10
Há 43 min

Mariana - Veja o episódio aqui

Mariana
Hoje às 02:41

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Hoje às 02:36

A Protegida - 2 de outubro - Veja o episódio aqui

A Protegida
Hoje às 00:21

A Fazenda: Joel conhece o pai

A Fazenda
Ontem às 23:59

Clarice avisa: «Se acontece alguma coisa ao meu filho, eu arranco-te a cabeça»

A Protegida
Ontem às 23:59
Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

Novelas
1 out, 10:20

Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia

Novelas
1 out, 10:53

«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida

Novelas
1 out, 15:21

Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações

Novelas
1 out, 14:57

Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»

Novelas
1 out, 10:27

Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo

Novelas
1 out, 08:57