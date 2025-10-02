TVI PLAYER
Secret Story 9 - Especial - 2 de outubro de 2025
Ontem às 21:50
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
V+ TVI
Ontem às 11:41
1
Alunos fazem pacto de morte em escola de Viseu: mãe evitou tragédia
V+ TVI
Ontem às 16:44
2
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»
V+ TVI
1 out, 16:48
3
01:25
O gesto de Sandro a imitar Leandro que levou Cristina Ferreira a intervir
Secret Story
Ontem às 22:19
4
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
5
01:43
"Corno manso": Após ver Dylan aos beijos com Vera, Mariana diz tudo sem filtros
Secret Story
Ontem às 22:42
6
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira reage a alegada separação de Sónia Jesus. E Quinaz faz revelação inédita
Secret Story
Ontem às 11:37
A história repete-se: famosa portuguesa já passou pelo que Liliana está a viver com Fábio e com o noivo Zé
Dois às 10
Ontem às 12:30
Vem aí em «A Protegida»: Apanhado em flagrante, Óscar é detido
Novelas
Ontem às 10:42
Um ano depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha abriu o coração: «A relação que tinha era muito...»
Secret Story
Ontem às 10:13
Vem aí em «A Fazenda»: Duarte desmaia à frente de Alba e revela segredo chocante
Novelas
Ontem às 11:30
Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento
Dois às 10
1 out, 17:00
TVI PLAYER
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 22:45
A Protegida - 2 de outubro - Veja o episódio aqui
A Protegida
Hoje às 00:21
Cristina Ferreira reage a fim de noivado de concorrente: «Isto deixa-me muito triste»
Dois às 10
Ontem às 10:04
Dois às 10 - Romana recorda como terminou casamento após apaixonar-se num reality show
Dois às 10
Ontem às 09:50
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 20:03
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 19:29
A ACONTECER
Filho de Luís Aleluia quebra silêncio sobre morte do ator: «Não se despediu de mim porque tínhamos discutido»
Dois às 10
Há 43 min
Mariana - Veja o episódio aqui
Mariana
Hoje às 02:41
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:36
A Protegida - 2 de outubro - Veja o episódio aqui
A Protegida
Hoje às 00:21
A Fazenda: Joel conhece o pai
A Fazenda
Ontem às 23:59
Clarice avisa: «Se acontece alguma coisa ao meu filho, eu arranco-te a cabeça»
A Protegida
Ontem às 23:59
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela
Novelas
1 out, 10:20
Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia
Novelas
1 out, 10:53
«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida
Novelas
1 out, 15:21
Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações
Novelas
1 out, 14:57
Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»
Novelas
1 out, 10:27
Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo
Novelas
1 out, 08:57