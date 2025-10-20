Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

Secret Story 9 - Especial - 20 de outubro de 2025

Ontem às 21:45
Secret Story 9 - Especial - 20 de outubro de 2025 - TVI

Com Cristina Ferreira.

06:01

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Dois às 10
Há 2h e 56min
Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

Novelas
Ontem às 11:03
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Secret Story
Há 2h e 53min
É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil

Novelas
4 mar, 11:13
Afastado da TVI e do V+, António Leal e Silva esclarece tudo: «O mínimo que eu posso fazer é dar uma satisfação»

V+ TVI
Ontem às 15:17
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Secret Story
26 set, 09:05
Após ser expulsa do «Secret Story», Vera espanta todos ao revelar o seu segredo

Dois às 10
Há 2h e 44min

Inês Aires Pereira assume reconciliação com o ex-companheiro

Novelas
Hoje às 10:07

Família de Dylan quebra o silêncio: «Não se pode normalizar nenhum tipo de violência»

Secret Story
Há 3h e 35min

Marido de influencer recorda os últimos momentos da mulher com o filho recém-nascido antes de morrer por «complicação rara» no parto

V+ TVI
Há 2h e 59min

Vera foi expulsa do «Secret Story», mas ainda há uma grande revelação a fazer

Dois às 10
Ontem às 22:34

Vera expõe conversa secreta com Inês: «Chegou a comentar comigo que ia pôr término à relação dela»

Dois às 10
Há 1h e 45min

Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 2h e 50min

Secret Story 9 - Extra - 21 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Inês quebra o silêncio após saída de Vera

Secret Story
Hoje às 00:38
TVI - Em cima da hora - 21 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 56 min

TVI Jornal - 21 de outubro de 2025

TVI Jornal
Há 1h e 58min

Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 2h e 50min

«Terra Forte»: Todos falam na cena da baleia e nós mostramos em primeira-mão

Novelas
Há 3h e 39min

Último episódio «A Fazenda»: Para salvar Eva, Miguel acaba morto a tiro

Novelas
Ontem às 23:33

Inês Aires Pereira está grávida do terceiro filho

Novelas
Hoje às 09:47

Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Mickael Carreira

Novelas
Ontem às 16:49

Terra Forte: Rosinha salva a vida de Dudu

Terra Forte
Ontem às 22:48

A Fazenda: Gaspar e Leonor vivem felizes para sempre

A Fazenda
Hoje às 00:36