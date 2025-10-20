TVI PLAYER
Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui
Secret Story 9 - Especial - 20 de outubro de 2025
Ontem às 21:45
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
06:01
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
Dois às 10
Há 2h e 56min
1
Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan
Novelas
Ontem às 11:03
2
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story
Secret Story
Há 2h e 53min
3
É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil
Novelas
4 mar, 11:13
4
Afastado da TVI e do V+, António Leal e Silva esclarece tudo: «O mínimo que eu posso fazer é dar uma satisfação»
V+ TVI
Ontem às 15:17
5
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias
Secret Story
26 set, 09:05
6
EM DESTAQUE
Após ser expulsa do «Secret Story», Vera espanta todos ao revelar o seu segredo
Dois às 10
Há 2h e 44min
Inês Aires Pereira assume reconciliação com o ex-companheiro
Novelas
Hoje às 10:07
Família de Dylan quebra o silêncio: «Não se pode normalizar nenhum tipo de violência»
Secret Story
Há 3h e 35min
Marido de influencer recorda os últimos momentos da mulher com o filho recém-nascido antes de morrer por «complicação rara» no parto
V+ TVI
Há 2h e 59min
Vera foi expulsa do «Secret Story», mas ainda há uma grande revelação a fazer
Dois às 10
Ontem às 22:34
Vera expõe conversa secreta com Inês: «Chegou a comentar comigo que ia pôr término à relação dela»
Dois às 10
Há 1h e 45min
TVI PLAYER
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
Dois às 10
Há 2h e 56min
Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 2h e 50min
Secret Story 9 - Extra - 21 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Vera assiste aos memes que se fizeram de si. Veja a reação da ex-concorrente
Dois às 10
Há 2h e 59min
Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»
Dois às 10
Há 3h e 0min
Inês quebra o silêncio após saída de Vera
Secret Story
Hoje às 00:38
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 21 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 56 min
TVI Jornal - 21 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 1h e 58min
Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 2h e 50min
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
Dois às 10
Há 2h e 56min
Vera expõe conversa com Inês sobre a relação desta: «Chegou a comentar comigo que…»
Dois às 10
Há 2h e 59min
Vera assiste aos memes que se fizeram de si. Veja a reação da ex-concorrente
Dois às 10
Há 2h e 59min
NOVELAS
«Terra Forte»: Todos falam na cena da baleia e nós mostramos em primeira-mão
Novelas
Há 3h e 39min
Último episódio «A Fazenda»: Para salvar Eva, Miguel acaba morto a tiro
Novelas
Ontem às 23:33
Inês Aires Pereira está grávida do terceiro filho
Novelas
Hoje às 09:47
Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Mickael Carreira
Novelas
Ontem às 16:49
Terra Forte: Rosinha salva a vida de Dudu
Terra Forte
Ontem às 22:48
A Fazenda: Gaspar e Leonor vivem felizes para sempre
A Fazenda
Hoje às 00:36