Secret Story 9 - Especial - 22 de setembro de 2025
Ontem às 21:30
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
Almofadas brancas como novas sem utilizar a máquina de lavar. Truque demora 10 minutos
V+ TVI
Ontem às 16:20
1
Casei aos 50 anos e fui mãe aos 51: "A felicidade pode chegar tarde, mas chega inteira"
V+ TVI
Ontem às 10:43
2
Especialista avisa: nunca deixe a chave na porta por dentro à noite
Dois às 10
Ontem às 16:00
3
Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor»
Secret Story
Ontem às 10:12
4
Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma
Big Brother
21 ago, 09:38
5
Ana Guiomar faz pedido de ajuda: «Precisa muito...»
Novelas
Ontem às 15:53
6
EM DESTAQUE
Maria Cerqueira Gomes vítima de crime que já atingiu vários famosos
Dois às 10
Há 11 min
«Não tens de te sentir mal...»: Fábio e Liliana têm conversa profunda após as nomeações.
Secret Story
Há 22 min
Filha de dois rostos mais famosos da televisão portuguesa celebra aniversário: «O tempo voa»
Dois às 10
Há 23 min
Vem aí em «A Fazenda»: Júlia recusa apresentar queixa contra Duarte por violação
Novelas
Há 7 min
"Envolvi-me com o meu enteado. Ele tem 27 anos e eu 46"
V+ TVI
Ontem às 15:20
Bruna surpreendida em pleno concerto com mensagem inesperada de Maria Botelho Moniz e ‘Big Brother’
Secret Story
Ontem às 20:00
TVI PLAYER
Secret Story - Gravação automática
Secret Story
Ontem às 22:53
Secret Story - Gravação automática
Secret Story
Ontem às 20:15
A Fazenda - A Fazenda: Depois de dar o nó, pode acontecer uma tragédia a Zuri - Gravação automática
A Fazenda
Hoje às 00:49
Secret Story 9 - 21 de setembro de 2025
Secret Story
21 set, 21:25
Secret Story - Gravação automática
Secret Story
Ontem às 19:27
Secret Story 9 - Extra - 23 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
A ACONTECER
Mariana - 23 de setembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story 9 - Extra - 23 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
A Fazenda: Depois de dar o nó, pode acontecer uma tragédia a Zuri
A Fazenda
Ontem às 23:30
«Tu és a minha escolha, a minha prioridade, a pessoa com quem quero ficar»
A Protegida
Ontem às 23:30
A Protegida: José Diogo fica eufórico com notícia
A Protegida
Ontem às 23:25
Elsa Medeiros descobre o impensável no escritório de Tomé Serpa
O Arquiteto
Ontem às 23:25
NOVELAS
O abuso de poder, a manipulação emocional e a luta feminina contra sistemas dominados são tema em «O Arquiteto»
Novelas
Ontem às 09:55
Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico
Novelas
21 set, 14:11
Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...»
Novelas
Ontem às 13:41
Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio
Novelas
20 set, 11:00
Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura»
Novelas
Ontem às 14:47
Exclusivo «A Fazenda»: Alba atropela Zuri
Novelas
21 set, 11:02