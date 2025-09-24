TVI PLAYER
Secret Story 9 - Especial - 24 de setembro de 2025
Ontem às 21:30
Com Cristina Ferreira.
EM DESTAQUE
Será que sabe o que é a bananofobia? Veja o que significa um dos segredos mais insólitos da casa
Secret Story
Há 47 min
Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte
Novelas
Há 45 min
Jessica Athayde emociona Diogo Amaral ao falar do papel de madrasta: «O Mateus é da mãe e do pai, mas também é um bocadinho meu»
Dois às 10
Há 1h e 48min
Maria Cerqueira Gomes deixa alerta preocupante nas redes sociais: «Não sou eu»
V+ TVI
Ontem às 17:58
Marcia Soares passa a manhã com duas ex-concorrentes de reality show e partilha: «Estou a dar uma coça...»
Secret Story
Ontem às 19:47
Vem aí em «A Fazenda»: Médica, que falsificou a gravidez de Zuri, deixa Lukenia encurralada
Novelas
Há 17 min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 25 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:15
A Protegida: JD deixa Mariana de rastos
A Protegida
Ontem às 23:30
Furacão Gabrielle - Açores encerram serviços não essenciais
Diário da Manhã
Há 1h e 26min
Secret Story 9 - Especial - 24 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
A Fazenda: Eva é drogada e raptada
A Fazenda
Ontem às 22:15
Secret Story 9 - Extra - 24 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:15
A ACONTECER
Jéssica Antunes denuncia roubo no casamento com Rui Figueiredo e aponta o culpado
Dois às 10
Há 4 min
Vídeo de Cristiano Ronaldo com os filhos derrete Cristina Ferreira
Dois às 10
Há 11 min
Saiba quais são os dois alimentos proibidos na dieta da realeza
Dois às 10
Há 21 min
Gonçalo Quinaz anuncia separação polémica de figuras públicas: «Eu sabia que aquilo era uma questão de tempo»
Dois às 10
Há 25 min
Cristina Ferreira abre o coração: «Tenho cada vez mais apreço por estes dois»
Dois às 10
Há 29 min
Programa das manhãs começa de forma inédita
Dois às 10
Há 37 min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Ary é esfaqueado
Novelas
Ontem às 08:54
Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura revelam segredo que têm encondido
Novelas
Ontem às 11:00
Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão
Novelas
23 set, 14:30
Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»
Novelas
23 set, 15:16
«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido
Novelas
23 set, 14:03
Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu?
Novelas
Ontem às 09:25