TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story 9 - Especial - 26 de setembro de 2025
Ontem às 21:45
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
Foi minha professora no 7.º ano… e hoje é minha mulher: "Estar com ela intimamente foi incrivel"
V+ TVI
Ontem às 13:12
1
Foram consideradas as gémeas mais bonitas do mundo, logo à nascença. Veja como estão agora
V+ TVI
25 set, 12:57
2
Imprensa internacional rendida a parque temático em Portugal: «Um dos melhores da Europa»
V+ TVI
25 set, 10:36
3
Aos 68 anos, estou a viver um romance tórrido: “Senti-me mulher pela primeira vez”
V+ TVI
25 set, 09:33
4
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
Ontem às 10:37
5
01:11
Nova aproximação: Fábio e Liliana dão que falar com gesto cheio de cumplicidade
Secret Story
Ontem às 21:33
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»
Secret Story
Ontem às 16:20
Saiba o que aconteceu à bebé Matilde, a menina que angariou mais de 2 milhões de euros dos portugueses
Dois às 10
Ontem às 14:53
Com 15 anos e 6 tumores, Íris luta para sobreviver: «Mete medo, mas sei que vou vencer»
Dois às 10
Ontem às 12:14
«‘Já voltaste ao normal?’ O normal é isto»: jornalista da TVI mostra o corpo pós-parto e outras mulheres reagem
V+ TVI
Ontem às 10:49
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto
Secret Story
Ontem às 11:52
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
Ontem às 10:37
TVI PLAYER
Gonçalo Quinaz anuncia separação polémica de figuras públicas: «Eu sabia que aquilo era uma questão de tempo»
Dois às 10
25 set, 10:16
Secret Story - Gravação automática
Secret Story
Hoje às 02:29
A Protegida - 26 de setembro - Gravação automática
A Protegida
Hoje às 00:38
A Protegida: Virgílio rapta Carlota?
A Protegida
Hoje às 00:15
Este foi o jantar servido a uma concorrente e esta foi a sua reação
Secret Story
Há 1h e 3min
Secret Story 9 - Especial - 26 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:45
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Mariana - 27 de setembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story 9 - Extra - 26 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
A Protegida: Virgílio rapta Carlota?
A Protegida
Hoje às 00:15
A Protegida: Paz informa Sanjay que já não pode visita-la
A Protegida
Ontem às 23:30
A Protegida: O momento em que Carlota é raptada, enquanto está ao lado de Mariana
A Protegida
Ontem às 23:25
Sofia fica em pânico com chamada: «Tu és uma assassina»
A Protegida
Ontem às 23:20
Mais
NOVELAS
«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa
Novelas
Ontem às 10:19
Vem aí em «A Protegida»: Mariana recusa ajudar Hector num dos momentos que ele mais precisa
Novelas
Ontem às 10:00
Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»
Novelas
Ontem às 15:10
Alerta forte de Teresa Tavares deixa seguidores emocionados: «Porque a vergonha tem de mudar de lado»
Novelas
Ontem às 12:14
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
Ontem às 10:37
Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história
Novelas
Ontem às 09:38