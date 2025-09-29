TVI PLAYER
Secret Story 9 - especial - 29 de setembro de 2025
Ontem às 21:50
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025
V+ TVI
Ontem às 11:38
1
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
Ontem às 00:03
2
Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro
Dois às 10
Ontem às 11:04
3
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»
Dois às 10
Há 1h e 33min
Dois às 10
Há 1h e 33min
4
O prémio, que o companheiro de Maria Botelho Moniz ganhou, emocionou todos. E há um motivo
Novelas
Ontem às 16:03
5
Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»
Novelas
4 set, 10:05
6
EM DESTAQUE
Maria Botelho Moniz mostra altar para o pai… E o filho surpreende com gesto único
Secret Story
Ontem às 19:11
Fernanda Serrano viaja até ao outro lado do mundo para visitar pessoa especial: «A melhor surpresa que já fiz»
Dois às 10
Há 1h e 14min
«Em breve, seremos +1. »: Cantor e ator famoso vai ser pai
Novelas
Ontem às 16:19
Tragédia em casamento: noivo morre subitamente durante dança com a noiva
V+ TVI
Ontem às 17:42
Zé, noivo de Liliana do "Secret Story 9", surpreende com novo look e recebe onda de apoio
Secret Story
Ontem às 19:01
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»
Dois às 10
Há 1h e 33min
TVI PLAYER
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
Secret Story
Há 1h e 5min
Liliana põe um ponto final na relação com Fábio?: «Já chega desta história, está resolvido»
Secret Story
Há 2h e 1min
Secret Story 9 - Extra - 30 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
A Protegida - A Protegida: Carlota é encontrada com um bilhete aterrorizante - Gravação automática
A Protegida
Hoje às 00:22
Secret Story - Gravação automática
Secret Story
Hoje às 02:36
Secret Story - Gravação automática
Secret Story
Ontem às 22:47
A ACONTECER
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»
Dois às 10
Há 4 min
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»
Dois às 10
Há 11 min
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa
Dois às 10
Há 12 min
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»
Dois às 10
Há 15 min
Mariana - 30 de setembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
A Protegida - A Protegida: Carlota é encontrada com um bilhete aterrorizante - Gravação automática
A Protegida
Hoje às 00:22
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro
Novelas
28 set, 11:18
Exclusivo «A Protegida»: JD faz uma promessa comovente à filha bebé
Novelas
27 set, 14:53
Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão
Novelas
26 set, 16:36
Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional
Novelas
28 set, 08:45
Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa
Novelas
27 set, 11:00
A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste»
Novelas
Ontem às 09:01