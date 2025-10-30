TVI PLAYER
Secret Story 9 - Especial - 30 de outubro de 2025
Ontem às 21:40
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Novelas
29 out, 09:59
1
Café
1 abr 2024, 16:44
2
Ficámos juntos… quando já era tarde demais: «A Inês foi o meu amor certo no tempo errado»
V+ TVI
Ontem às 10:50
3
Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar
Novelas
26 out, 08:38
4
Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?
Novelas
13 mar, 10:45
5
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso
Secret Story
Ontem às 19:08
6
EM DESTAQUE
Fábio termina tudo? Estas foram as palavras definitivas que deixaram Liliana em choque
Secret Story
Há 2h e 2min
«Pior coisa que me fez desde que entrou». Zé incrédulo com atitude recente de Liliana (e não tem a ver com Fábio)
Dois às 10
Há 3h e 5min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
Há 1h e 29min
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso
Secret Story
Ontem às 19:08
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, continua a fazer suspirar
V+ TVI
Ontem às 16:23
MacGyver fez parte da sua infância? Veja como está o ator aos 75 anos
Dois às 10
Ontem às 15:30
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 30 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Benedita faz revelação trágica a Mariana e JD
A Protegida
Ontem às 23:15
Secret Story 9 - Especial - 30 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Terra Forte: Toda a verdade sobre o que aconteceu antes de Flor cair ao mar
Terra Forte
Ontem às 22:10
«Ninguém me tira que eles são um casal verdadeiro»: Liliana tem palpite sobre segredo
Secret Story
29 out, 18:05
Sem segredos: Liliana partilha com Marisa a revelação de Pedro Jorge sobre a mulher
Secret Story
Há 2h e 36min
A ACONTECER
Durante crise de AVC, deixa áudio à namorada: «Estou a deixar áudio, caso tu venhas e eu esteja desmaiado»
Dois às 10
Há 6 min
Aos 46 anos, Marcelo teme perder a vida: «Tenho muito medo de voltar a ter um AVC e deixar uma viúva e os meus filhos órfãos»
Dois às 10
Há 6 min
Pensava ser apenas uma enxaqueca, mas era um AVC: «Tive muito medo de morrer»
Dois às 10
Há 7 min
Cláudio Ramos teme «encanto» de Pedro Jorge por Liliana: «Não sei se isto não pode resvalar»
Dois às 10
Há 15 min
Tiago Rufino é implacável com concorrente do «Secret Story 9»: «Tem a inteligência emocional de um repolho»
Dois às 10
Há 25 min
Cláudio Ramos levanta questão sobre Leandro: «Está a aproveitar-se para se vitimizar?»
Dois às 10
Há 26 min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
Há 1h e 29min
Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida
Novelas
Há 1h e 53min
«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça
Novelas
Ontem às 14:31
Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI
Novelas
Ontem às 15:24
“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente
Novelas
Ontem às 14:05
Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro
Novelas
Há 2h e 58min