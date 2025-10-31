TVI PLAYER
Secret Story 9 - Especial - 31 de outubro de 2025
Ontem às 21:35
Com Nuno Eiró.
Foi uma das musas portuguesas da década de 90 e casou com um famoso apresentador. Hoje vive longe dos holofotes
V+ TVI
Ontem às 17:35
1
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, continua a fazer suspirar
V+ TVI
30 out, 16:23
2
Aqui trabalha-se 8 dias por mês e o salário é 855 euros
Dois às 10
Ontem às 15:00
3
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Novelas
29 out, 09:59
4
Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa
Dois às 10
Ontem às 16:00
5
Jogo à bola num grande clube e apaixonei-me por um colega de equipa: «Não sei como viver este amor»
V+ TVI
Ontem às 10:10
6
Sem ideias para o look de Halloween dos seus filhos? Inspire-se nestas "mini" estrelas
Secret Story
Ontem às 16:09
Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa
Dois às 10
Ontem às 16:00
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:27
Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo
Secret Story
Ontem às 15:39
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso
Secret Story
30 out, 19:08
Mais apaixonado do que nunca, Nuno Eiró já não 'esconde' o namorado
V+ TVI
Ontem às 15:50
Foi atraída para a casa do ex-namorado e acabou violada por quatro rapazes em Viseu. Vídeo do momento foi divulgado nas redes sociais
Agora CNN
Ontem às 17:32
Secret Story 9 - Extra -1 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Está tudo preparado para o casamento de Mariana e JD
A Protegida
Ontem às 23:25
Terra Forte: O reencontro insólito entre Maria de Fátima e Flor
Terra Forte
Ontem às 22:05
Pedro Jorge dá ‘puxão de orelhas’ a Marisa e é apanhado por Leandro
Secret Story
Ontem às 22:31
Terra Forte: Toda a verdade sobre o que aconteceu antes de Flor cair ao mar
Terra Forte
30 out, 22:10
Mariana - 1 de novembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story 9 - Extra -1 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
JD surpreende Mariana: «Isto é o nosso casamento»
A Protegida
Ontem às 23:59
Jorge garante: «A Laura vai ter o que merece»
A Protegida
Ontem às 23:59
A Protegida: Duarte é apanhado numa armadilha
A Protegida
Ontem às 23:59
Laura fica em choque com Mariana: «Vocês iam casar sem dizer nada?»
A Protegida
Ontem às 23:59
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:27
Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida
Novelas
Ontem às 10:03
Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI
Novelas
30 out, 15:24
“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente
Novelas
30 out, 14:05
Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro
Novelas
Ontem às 08:58
«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional
Novelas
29 out, 16:17