Secret Story 9 - Especial - 7 de outubro de 2025
Ontem às 21:50
Com Cristina Ferreira.
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
V+ TVI
6 out, 16:50
1
Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam
Secret Story
Ontem às 10:31
2
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
Dois às 10
6 out, 15:04
3
Sandro, do Secret Story, e a namorada
Dois às 10
6 out, 15:03
4
Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro
V+ TVI
Ontem às 10:39
5
Acusado de traição por Liliana, noivo Zé não deixa nada por dizer: «É capaz de tudo»
Secret Story
Há 2h e 41min
6
Mudou por ela? Afonso Leitão mostra faceta desconhecida ao lado de Catarina Miranda
Secret Story
Ontem às 22:29
Zé reage à insinuação de traição feita por Liliana: «Sempre achei que ela...»
Dois às 10
Há 2h e 12min
Vem aí em «A Fazenda»: Há clima de romance entre Laura e Ary?
Novelas
Há 3h e 2min
Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»
Novelas
Ontem às 16:26
Sabia que nenhuma das filhas de Cinha Jardim usa o seu nome verdadeiro? Descubra como se chamam Isaurinha e Pimpinha Jardim
V+ TVI
Ontem às 17:17
Daniela Santos cumpre grande sonho e confessa: “Estou concretizada”
Secret Story
Ontem às 20:21
Secret Story 9 - Extra - 8 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Inesperado! Dylan assume já conhecer Vera cá de fora
Secret Story
Ontem às 22:56
Beijo quente ao amanhecer: Liliana e Fábio celebram o «primeiro Natal juntos»
Secret Story
Há 1h e 25min
Lágrimas sem fim: Liliana teme o que a espera fora da casa
Secret Story
Há 2h e 0min
Secret Story 9 - Especial - 7 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
A Protegida: Hector apanha Anita a conspirar com JD
A Protegida
Ontem às 23:30
Antes de morrer, Bernardo, de apenas cinco anos, disse ao pai: «Estou cansado, quero ir dormir»
Dois às 10
Há 10 min
Bernardo, de cinco anos, faleceu no infantário, quando os pais chegaram para o buscar
Dois às 10
Há 10 min
Filho de Susana morreu de enfarte com apenas cinco anos
Dois às 10
Há 10 min
Adriana recorda palestra com Cristina Ferreira: «Nada acontece por acaso»
Dois às 10
Há 17 min
Adriana encontrou o impensável depois da morte do marido: «Descobri no telemóvel dele»
Dois às 10
Há 29 min
Adriana recorda concretização de promessa depois da morte do marido: «Era um pacto que nós tínhamos»
Dois às 10
Há 30 min
Vem aí em «A Fazenda»: Pai de Joel torna-se cúmplice dele num crime sombrio
Novelas
Ontem às 08:59
Vem aí em «A Protegida»: Ao descobrir o segredo de JD, Jorge decide agir rapidamente
Novelas
Ontem às 09:56
Nos anos 80, foi considerada uma das mulheres mais bonitas e com personalidade de Portugal. Veja como ela mudou
Novelas
Ontem às 15:25
«Aviso todas as mães»: o grito de revolta de atriz conhecida após o filho ser alvo de bullying
Novelas
Ontem às 11:27
Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»
Novelas
Ontem às 16:26
Vem aí em «A Fazenda»: Filho de Esmeralda faz um pacto com o diabo?
Novelas
Ontem às 10:32