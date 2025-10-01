TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 1 de outubro de 2025
Hoje às 00:05
Com Marta Cardoso.
Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025
V+ TVI
29 set, 11:38
1
«Ela pôs-me na rua»: Laura Figueiredo revela segredo do início do namoro com Mickael Carreira
V+ TVI
Ontem às 13:11
2
Aos 22 anos, Kika Cerqueira Gomes faz história a nível mundial. E a mãe não podia estar mais orgulhosa
V+ TVI
Ontem às 16:59
3
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
4
Entre a dor e a dignidade: A decisão inesperada do noivo Zé
Secret Story
Ontem às 19:53
5
Reencontro de famosa atriz da TVI com o filho leva António Leal e Silva às lágrimas: «Vê-se o amor que esta mãe tem»
V+ TVI
Ontem às 17:33
6
Revelada a primeira imagem do bebé de Tatiana e Ruben Boa Nova. E há um detalhe que não passa despercebido
Secret Story
Ontem às 13:04
Companheiro de Rita Pereira convida o sogro para jantar e é isto que acontece
Novelas
Ontem às 16:48
«És linda»: Maria Cerqueira Gomes emocionada pelo feito histórico da filha Kika
Novelas
Ontem às 15:24
Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?
Novelas
Ontem às 10:42
Marisa Susana e Vera como nunca as vimos: Concorrentes 'viradas no avesso' e o motivo é bem gelado
Secret Story
Ontem às 12:23
Aos 22 anos, Kika Cerqueira Gomes faz história a nível mundial. E a mãe não podia estar mais orgulhosa
V+ TVI
Ontem às 16:59
Liliana magoada com Fábio depois da última gala: «Pensava que ele ia ter mais empatia»
Secret Story
Ontem às 22:40
Secret Story - Gravação automática
Secret Story
Hoje às 02:30
Fábio é sancionado pela Voz! Veja as imagens e saiba o que aconteceu
Secret Story
Ontem às 21:28
Secret Story - Gravação automática
Secret Story
Ontem às 22:47
A Protegida - 30 de setembro - Gravação automática
A Protegida
Hoje às 00:21
Secret Story 9 - Extra - 30 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:05
Autores - Gravação automática
Autores
Hoje às 03:10
Autores convidado: David Bonneville
Autores
Hoje às 01:55
Secret Story 9 - Extra - 1 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
A Fazenda: Gustavo é barrado pela polícia no momento em que ia fugir
A Fazenda
Ontem às 23:59
A Protegida: Mónica pede favor a Gina
A Protegida
Ontem às 23:59
Mafalda ameaça Eduardo: «Ou paras de perseguir o Gustavo ou a vida vai correr-te muito mal»
A Fazenda
Ontem às 23:59
Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?
Novelas
Ontem às 10:42
Vem aí em «A Protegida»: Jorge encontra a pessoa que pode destruir Isabel num ápice
Novelas
Ontem às 11:12
Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora
Novelas
Ontem às 10:01
Isto é o que Maria Botelho Moniz anda a fazer, enquanto não aparece nos ecrãs
Novelas
Ontem às 15:49
Na cidade do amor, Maria Cerqueira Gomes surge com companhia especial e bem conhecida
Novelas
Ontem às 15:20
Vem aí em «A Fazenda»: Andreia enfrenta criminosos para proteger Alex
Novelas
Ontem às 09:00