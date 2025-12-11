TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 11 de dezembro de 2025
Ontem às 23:55
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa
Secret Story
Hoje às 10:39
1
Filho de uma das mulheres mais bonitas de Portugal e de um pai que triunfou no futebol, hoje faz sucesso fora do país
V+ TVI
10 dez, 15:43
2
Bruna Gomes capta todas as atenções. «Brilho diferente» leva fãs à loucura
Secret Story
3 mar, 17:17
3
Filho de Pedro Lima vive romance com famosa atriz
V+ TVI
Ontem às 16:17
4
Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo
Novelas
Ontem às 16:48
5
Aos 59 anos descobri o que era desejar alguém: «Nunca pensei apaixonar-me por uma mulher tão mais nova»
V+ TVI
Ontem às 18:05
6
EM DESTAQUE
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo
Secret Story
Há 2h e 14min
Morreu o filho do ator Júlio César
Novelas
Há 1h e 43min
Grávida, Vânia Sá sofre incidente na estrada. E a história é inacreditável
Secret Story
Há 2h e 17min
Cristina Ferreira confronta Ana sobre o que sente por Pedro e ela conta toda a verdade
Secret Story
Há 3h e 4min
Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»
Dois às 10
Há 3h e 26min
Este foi o diagnóstico que a filha de Sandrina Pratas recebeu e deixou a ex-concorrente 'de coração nas mãos'
Dois às 10
Hoje às 11:02
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 11 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Mariana tem um novo interesse amoroso?
A Protegida
Ontem às 23:10
«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa
Secret Story
Ontem às 23:00
Gritos e gargalhadas ao mesmo tempo: Fábio e Liliana unidos contra Ana
Secret Story
Há 56 min
Secret Story 9 - Especial - 11 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Terra Forte: Vida de Flor em risco após acidente grave
Terra Forte
Ontem às 22:10
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 12 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 17min
TVI Jornal - 12 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 19min
Homem pensava estar a atacar o vizinho, mas acabou por matar o filho de 17 anos. Tudo aconteceu no Montijo
Dois às 10
Há 2h e 46min
Comovido com a história do pequeno Daniel, Cláudio Ramos não resiste e termina conversa com abraço emotivo
Dois às 10
Há 3h e 17min
Nos dois primeiros meses de vida, Daniel não chorava. Pais estranharam e o pior veio a seguir
Dois às 10
Há 3h e 22min
Começou a pôr os pés no chão aos 2 anos. Com 4, não fala e ninguém sabe como o pequeno Daniel vai crescer
Dois às 10
Há 3h e 26min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido
Novelas
Hoje às 08:09
Vem aí em «A Protegida»: Mafioso promete cortar os dedos a Clarice se o dinheiro falhar
Novelas
Hoje às 09:35
«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar
Novelas
Ontem às 15:06
Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo
Novelas
Ontem às 16:48
Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência
Novelas
Ontem às 09:38
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu quer que Sammy deixe a mãe e lute por Flor?
Novelas
Hoje às 08:51