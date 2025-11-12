TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Secret Story 9 - Extra - 12 de novembro de 2025
Ontem às 23:55
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
Apresentadora de televisão morre aos 43 anos após trágico acidente
V+ TVI
Ontem às 11:43
1
«A cara de choque das pessoas é ótima»: apresentadora da TVI fala das reações à sua gravidez
Dois às 10
Há 1h e 50min
2
Cristiano Ronaldo mostra presente de aniversário para Alana Martina - mas é a sandália que ela calça que chama a atenção
V+ TVI
Ontem às 19:34
3
Aos 80 anos, Quitéria fala sobre namoro com o marido: «Os beijos agora não prestam para nada»
Dois às 10
Ontem às 12:15
4
Diga adeus aos cortinados. Esta tendência está a fazer sucesso em 2025
Dois às 10
Ontem às 15:00
5
Ana Sofia Martins
Dois às 10
Há 1h e 39min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia
Secret Story
Ontem às 16:12
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
Manuel Luís Goucha abraça novo desafio profissional. E recebe surpresa emocionante
Secret Story
Ontem às 15:49
No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé
Secret Story
Ontem às 14:21
"Dois dias para isto": Matilde Breyner e filha preparam surpresa a Tiago Felizardo e o resultado é encantador
Novelas
Ontem às 15:54
«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso
Novelas
Ontem às 14:38
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 12 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Concorrente quebra regra basilar: Fábio é castigado pela Voz
Secret Story
Ontem às 18:24
A Protegida: Laura faz o impensável ao descobrir toda a verdade sobre Jorge
A Protegida
Ontem às 23:15
Secret Story 9 - Especial - 12 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:35
Liliana tem teoria sobre segredo relacionado com um assalto: «Ele esteve preso? Pode ser do Dylan»
Secret Story
Hoje às 02:10
Leandro partilha com Marisa teoria sobre segredo de Pedro Jorge
Secret Story
Hoje às 02:01
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Terminou com o namorado e abraçou um novo amor num reality show. Agora, voltou para o ex-namorado
Dois às 10
Há 17 min
Gonçalo Quinaz anuncia fim do noivado de casal famoso
Dois às 10
Há 37 min
Cristina Ferreira revela rumores sobre possível gravidez de figura conhecida: «Todas as fotografias são com uma mãozinha à frente da barriga»
Dois às 10
Há 46 min
Luísa Castel-Branco revela a identidade da mulher com quem Daniel Gregório traiu Liliana Filipa
Dois às 10
Há 53 min
Comentadora da TVI faz revelação sobre casal famoso: «Têm um casamento aberto há muitos anos»
Dois às 10
Há 54 min
Luísa Castel-Branco revela pormenores da traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa: «Tenho novidades»
Dois às 10
Há 54 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Investigação de Sammy pode ficar comprometida?
Novelas
Há 1h e 44min
Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?
Novelas
Há 1h e 13min
«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso
Novelas
Ontem às 14:38
«Podia ter sido pior»: Marta Melro confessa episódio surreal e deixa todos de boca aberta
Novelas
Há 55 min
Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»
Novelas
Há 51 min
Vem aí em «Terra Forte»: Vida de Armando é marcada por uma grande tragédia familiar
Novelas
Há 2h e 13min