TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Secret Story 9 - Extra - 18 de dezembro de 2025
Ontem às 23:55
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story
Secret Story
Ontem às 17:23
1
Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão
Secret Story
Ontem às 17:22
2
Foi assim que as autoridades chegaram ao português que matou Nuno Loureiro e dois estudantes
Dois às 10
Há 43 min
3
Pela primeira vez, Maria Botelho Moniz mostra-se na casa da Primeira Companhia: «Fui visitar a Base»
Secret Story
Ontem às 11:24
4
20 anos depois, a 1ª Companhia regressa à antena da TVI
Secret Story
6 nov, 12:40
5
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando
Novelas
17 dez, 09:31
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida
Secret Story
Ontem às 15:46
«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público
Novelas
Ontem às 16:04
Há tradições que merecem reflexão. Afinal, o que é que devemos dizer às crianças sobre o Pai Natal?
Dois às 10
Ontem às 16:30
Mulher provocou explosão em França que matou duas crianças de 3 e 5 anos. Meninos eram familiares de jogador de futebol português
Dois às 10
Ontem às 15:50
Filha de Carlos Areia comenta relação do pai com Rosa Bela, marcada por 47 anos de diferença: «Nunca pensei»
Secret Story
Ontem às 12:58
Nem bolo-rei, nem rabanadas: este é o doce de Natal que agrada a toda a gente. E a receita não podia ser mais fácil
V+ TVI
Ontem às 14:19
TVI PLAYER
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:39
A Protegida - 18 de dezembro - Veja o episódio aqui
A Protegida
Hoje às 00:18
Câmaras de vigilância apanharam suspeito no prédio de Nuno Loureiro
Novo Dia
Há 3h e 38min
Sem travões! Marisa e Pedro em beijos ardentes e troca de provocações
Secret Story
Ontem às 17:28
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 22:26
Terra Forte - 18 de dezembro - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Ontem às 23:30
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Mariana - 19 de dezembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story 9 - Extra - 18 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: O reencontro de JD com Isabel e Óscar
A Protegida
Ontem às 23:55
A Protegida: Virgílio descobre quem é o verdadeiro Francisco
A Protegida
Ontem às 23:54
Gina age contra a vontade de Nuno e quer que Gonçalo assuma a paternidade do bebé
A Protegida
Ontem às 23:53
Óscar e Isabel ficam desconfiados: «Há aqui qualquer coisa muito estranha»
A Protegida
Ontem às 23:52
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?
Novelas
Ontem às 10:36
Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção
Novelas
17 dez, 11:08
«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público
Novelas
Ontem às 16:04
A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada
Novelas
Ontem às 15:46
«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos
Novelas
Ontem às 15:45
Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy
Novelas
Ontem às 09:40