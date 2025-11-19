TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Secret Story 9 - Extra - 19 de novembro de 2025
Ontem às 23:55
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
Era uma das musas portuguesas do início dos anos 2000. Afastou-se da televisão e hoje tem uma vida de luxo fora do país
V+ TVI
Ontem às 16:22
1
Esta aldeia portuguesa transforma-se num verdadeiro conto de Natal e está a deixar a imprensa estrangeira em delírio
V+ TVI
Ontem às 17:13
2
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa
Secret Story
Há 1h e 9min
3
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento
Secret Story
Há 35 min
4
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
V+ TVI
17 nov, 12:16
5
04:34
Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo
Secret Story
Hoje às 00:05
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho
Secret Story
Há 1h e 20min
Três alunos feridos por rebentamento de petardos numa escola durante a hora do almoço
Dois às 10
Ontem às 15:59
Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?
Novelas
Há 1h e 8min
Receita especial de bacalhau: fácil, barata e deliciosa para o Natal
V+ TVI
Há 1h e 20min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos
Novelas
Há 2h e 18min
Há novos desenvolvimentos na relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório. E um detalhe não passou despercebido
V+ TVI
Ontem às 19:32
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 19 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
Secret Story
Hoje às 02:48
A Protegida: Virgílio e Aruna são marido e mulher
A Protegida
Ontem às 23:20
Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo
Secret Story
Hoje às 00:05
Secret Story 9 - Especial - 19 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Beijos escaldantes e piropos. Marisa e Pedro não se resistem: «Eu olho para ti fico excitadona»
Secret Story
Hoje às 02:22
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Jéssica Vieira e João Oliveira: o romance que ninguém esperava
Dois às 10
Há 3 min
Jéssica Vieira e João Oliveira estão juntos? As imagens que estão a dar que falar
Dois às 10
Há 5 min
Daniel Gregório e Liliana Filipa em separação? As mais recentes novidades no caso
Dois às 10
Há 21 min
Melania Trump marcou posição? O vestido que dividiu opiniões no jantar saudita
Dois às 10
Há 30 min
Cristiano Ronaldo na Casa Branca: debate aceso divide opiniões em estúdio
Dois às 10
Há 42 min
A história que poucos sabem: Cristiano Ronaldo visita o país que deu origem ao seu nome
Dois às 10
Há 51 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos
Novelas
Há 2h e 18min
Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?
Novelas
Há 1h e 8min
Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho
Novelas
Há 2h e 21min
Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital
Novelas
Ontem às 15:01
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural
Novelas
18 nov, 19:32
Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima
Novelas
18 nov, 10:38