Secret Story 9 - Extra - 2 de outubro de 2025
Hoje às 00:05
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
1
«Ela pôs-me na rua»: Laura Figueiredo revela segredo do início do namoro com Mickael Carreira
V+ TVI
30 set, 13:11
2
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé
Secret Story
Ontem às 09:44
3
Aos 22 anos, Kika Cerqueira Gomes faz história a nível mundial. E a mãe não podia estar mais orgulhosa
V+ TVI
30 set, 16:59
4
«Há 15 dias que não durmo»: Laura Figueiredo tem vivido dias complicados
Novelas
Ontem às 16:44
5
Irmão de Cláudio Ramos deixa mensagem a Zé, noivo de Liliana: «Deixa-me dar-te um conselho de alguém que passou por uma situação parecida...»
Dois às 10
Ontem às 12:34
6
EM DESTAQUE
Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico
Secret Story
Ontem às 18:27
Problemas no paraíso? A prova que pode indicar o fim do noivado de Sónia Jesus e Vitó
Dois às 10
Há 1h e 50min
Vem aí em «A Protegida»: Virgílio, Óscar e Isabel são apanhados com droga pela polícia
Novelas
Há 1h e 14min
Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento
Dois às 10
Ontem às 17:00
Pelas ruas de Paris, Maria Cerqueira Gomes exibe um brilho diferente. Eis o motivo
Novelas
Ontem às 16:13
A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato
Secret Story
Ontem às 17:27
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 2 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
"Ouviu-se a voz de um soldado israelita exigindo que pusessem as mãos no ar e foi dada ordem para que os telemóveis fossem lançados ao mar"
Jornal da CNN
Ontem às 23:45
Secret Story 9 - Especial - 1 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
A Protegida: Chegou o maior pesadelo de Sofia
A Protegida
Ontem às 23:25
Liliana começa a manhã agarrada a Fábio na cama
Secret Story
Há 47 min
Sobe a temperatura! Dylan e Vera trocam beijos ‘calientes’ e ele pica-a: «Vieste com mais vontade»
Secret Story
Há 1h e 9min
A ACONTECER
Aprenda a fazer sopa de castanhas
Dois às 10
Há 7 min
Cristina Ferreira reage a discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos: «É para dar a ideia que está acima de tudo?»
Dois às 10
Há 29 min
Gonçalo Quinaz reage a discurso de Joana Marques nos Globos de Ouro: «Foi falta de noção»
Dois às 10
Há 29 min
Cristina Ferreira sobre Joana Marques: «Comigo já se meteu muitas vezes»
Dois às 10
Há 29 min
Gonçalo Quinaz revela quem é o seu concorrente preferido no «Secret Story 9»
Dois às 10
Há 36 min
Cristina Ferreira sobre Dylan: «A Liliana e a Vera desmancharam-no»
Dois às 10
Há 36 min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela
Novelas
Ontem às 10:20
Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia
Novelas
Ontem às 10:53
«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida
Novelas
Ontem às 15:21
Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações
Novelas
Ontem às 14:57
Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»
Novelas
Ontem às 10:27
Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo
Novelas
Ontem às 08:57