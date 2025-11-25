Ganhe 5000€ em cartão!
Secret Story 9 - Extra - 25 de novembro de 2025

Hoje às 00:10
Secret Story 9 - Extra - 25 de novembro de 2025 - TVI

Com Marta Cardoso.

Este é o tipo de café que “devia ser proibido” e muitos portugueses ainda têm em casa

Novelas
Ontem às 09:58
1
03:15

Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira

Secret Story
Ontem às 22:19
2

Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia

Dois às 10
21 nov, 16:00
3

Menino de apenas 12 anos morreu subitamente em casa de amigos. Melhor amiga esteve com ele nos últimos momentos enquanto pedia ajuda

Dois às 10
Ontem às 16:55
4

Mulher encontrada viva num caixão que seguia para o crematório: «Já estaria a bater na madeira há algum tempo»

Dois às 10
Há 1h e 2min
5
01:38

Pós Especial: Dylan perde o controlo e mostra-se profundamente chateado

Secret Story
Ontem às 22:15
6
Momento de pura ternura: Ruy de Carvalho embala o bebé de Catarina Siqueira e deixa todos rendidos

Secret Story
Ontem às 19:46

O vídeo mais comovente. Catarina Siqueira mostra primeiro encontro do filho com Ruy de Carvalho, bisavô aos 98 anos

Dois às 10
Há 1h e 48min

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima desmaia com notícia chocante

Novelas
Há 1h e 50min

Irmã de Georgina Rodríguez é a nova estrela de famoso reality show

V+ TVI
Ontem às 16:13

Desentope o nariz, elimina vírus e impede contágios. Tenha isto sempre no seu quarto à noite

Dois às 10
Ontem às 17:00

Fãs enlouquecem com nova atividade da família Carreira: “Também queremos ir!”

Novelas
Ontem às 16:12

Secret Story 9 - Extra - 25 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:10

Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira

Secret Story
Ontem às 22:19

Secret Story 9 - Especial - 24 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:35

A sanção da Voz a Bruno e Dylan veio com recado: «Envergonha a todos»

Secret Story
Hoje às 01:20

Última Hora: Dylan e Bruno ameaçam desistir em conjunto e já têm plano

Secret Story
Ontem às 22:20

«Fecha a boca antes de...»: Pedro, Dylan, Bruno e Leandro protagonizam um dos confrontos mais quentes de sempre

Secret Story
Hoje às 01:16
Médica lista os três sinais de alarme para um AVC

Dois às 10
Há 4 min

Filipa, aos 17 anos, passou pelo mesmo que Nuno Markl. Afinal, o que está na origem de um AVC?

Dois às 10
Há 9 min

Cristina Ferreira sobre Nuno Markl: «Fomos todos surpreendidos»

Dois às 10
Há 10 min

Cristina Ferreira defende que o pedido de casamento deve partir do homem: «Eu já avisei»

Dois às 10
Há 35 min

Depois de retomar com o ex-namorado, Carolina Braga dirige palavras a Diogo Bordin: «Desejo-lhe…»

Dois às 10
Há 40 min

Carolina Braga reatou com o ex-namorado que antecedeu a história com Diogo Bordin: «Estou extremamente feliz»

Dois às 10
Há 40 min
Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Novelas
23 nov, 09:12

Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora

Novelas
Ontem às 10:00

«Parece que não a vê há 8 meses»: Longe, companheiro de Rita Pereira fica emocionado com vídeo da filha

Novelas
Ontem às 15:41

"Sabia que ia mexer comigo": Matilde Breyner ganhou coragem para fazer o que andava a adiar há algum tempo

Novelas
Ontem às 16:04

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

Novelas
Ontem às 14:56

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem

Novelas
Ontem às 09:34