Secret Story 9 - Extra - 25 de setembro de 2025
Hoje às 00:15
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos
Secret Story
Ontem às 11:29
1
Viktor Gyökeres 'ignora' Inês Aguiar na gala da Bola de Ouro
V+ TVI
Ontem às 16:35
2
O último grande ato de amor da viúva de Diogo Jota: «Está a honrar o nome do marido»
V+ TVI
Ontem às 15:11
3
Filho de Telmo e Célia cresce e surpreende: tem quase a idade do pai no primeiro ‘Big Brother’ e é "a cara" dele
Secret Story
Ontem às 12:14
4
Sou uma ‘betinha’ de Cascais e o meu namorado vem de outro mundo: a minha família não aceita
V+ TVI
Ontem às 09:35
5
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)
Secret Story
Ontem às 15:34
6
EM DESTAQUE
«Colo de avó é sempre melhor»: Maria Botelho Moniz mostra foto única da mãe com o filho Vicente
Secret Story
Ontem às 16:22
«Entrevistei-a na TVI. Hoje dizem as notícias que morreu»: Goucha faz homenagem a famosa atriz
Dois às 10
Ontem às 15:20
“Quando discuto com o Tiago Felizardo”: Matilde Breyner replica momento icónico do Secret Story
Novelas
Ontem às 16:28
O último grande ato de amor da viúva de Diogo Jota: «Está a honrar o nome do marido»
V+ TVI
Ontem às 15:11
“Uma casa de milhões”: Apresentadora da TVI revela cada canto da sua mansão
Secret Story
Ontem às 16:17
Madalena Aragão apanhada de surpresa durante o jantar de gala com a equipa do PSG. O motivo está viral
Novelas
Ontem às 15:25
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 25 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:15
A Protegida: JD deixa Mariana de rastos
A Protegida
Ontem às 23:30
A Protegida - A Protegida: JD deixa Mariana de rastos - Gravação automática
A Protegida
Hoje às 00:32
Secret Story 9 - Extra - 24 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:15
Afinal, como começou a discussão de Pedro e Ana Cristina? As imagens na íntegra do que não viu no Especial
Secret Story
Hoje às 00:43
Secret Story 9 - Especial - 24 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
A ACONTECER
Programa das manhãs começa de forma inédita
Dois às 10
Há 9 min
Mariana - 25 de setembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story 9 - Extra - 25 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:15
A Fazenda: Joel vai longe demais e injeta algo em Eva
A Fazenda
Ontem às 23:35
A Protegida: Anita recebe notícia que pode mudar a vida de Hector para melhor
A Protegida
Ontem às 23:35
A Protegida: JD deixa Mariana de rastos
A Protegida
Ontem às 23:30
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Ary é esfaqueado
Novelas
Ontem às 08:54
Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura revelam segredo que têm encondido
Novelas
Ontem às 11:00
Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão
Novelas
23 set, 14:30
Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»
Novelas
23 set, 15:16
«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido
Novelas
23 set, 14:03
Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu?
Novelas
Ontem às 09:25