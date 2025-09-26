Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Secret Story 9 - Extra - 25 de setembro de 2025

Hoje às 00:15
Secret Story 9 - Extra - 25 de setembro de 2025 - TVI

Com Marta Cardoso.

EM DESTAQUE

A verdadeira vida de Pedro e Marisa: Reveladas fotos inéditas fora do Secret Story

Secret Story
Há 3h e 28min

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Novelas
Ontem às 15:58

«Ficaste ainda mais linda»: Cristiana Jesus mostra antes e depois de uma cirurgia estética

Dois às 10
Há 3h e 54min

«‘Já voltaste ao normal?’ O normal é isto»: jornalista da TVI mostra o corpo pós-parto e outras mulheres reagem

V+ TVI
Há 1h e 45min

Lia Tchissola está grávida e as fotos do anúncio estão a comover a internet

Secret Story
Ontem às 17:46

Cristina Ferreira rendida a história de amor de famoso casal: «Estão a viver como sempre sonharam»

Dois às 10
Ontem às 14:35

A Protegida: Mariana acaba a falsa relação com Hector

A Protegida
Ontem às 23:30

A Fazenda: Daniela torna-se dona de metade da fazenda e tem exigências

A Fazenda
Ontem às 22:15

Secret Story 9 - Especial - 25 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

Isabel Moreira acusa deputado do Chega de lhe mandar beijos durante o plenário

Jornal Nacional
Ontem às 21:59

A ACONTECER

Com 15 anos e a lutar contra seis tumores, Íris fala do apoio dos amigos: «Eles também acreditam que eu vou vencer»

Dois às 10
Há 40 min

Carlos sobre a enteada que luta, com 15 anos, contra seis tumores: «Disseram que não teriam cura para a Íris»

Dois às 10
Há 42 min

Aos 15 anos, Íris luta contra seis tumores: «É uma história que mete medo»

Dois às 10
Há 50 min

«Chamo-me Íris, tenho 15 anos e estou a lutar contra seis tumores»: Um testemunho que o vai deixar sem palavras

Dois às 10
Há 51 min

Renata Reis sobre Lídia, concorrente do «Secret Story 9»: «Ela vai provocando»

Dois às 10
Há 55 min

Cristina Ferreira sobre o «Secret Story 9»: «O Dylan ainda não percebeu nada da Vera e da Inês, pois não?»

Dois às 10
Há 59 min
NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Há novidades sobre a saúde do bebé de Júlia

Novelas
Ontem às 08:55

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte

Novelas
Ontem às 09:56

«Boa sorte pai»: Maria Botelho Moniz e filho surpreendem Pedro Bianchi Prata antes de momento importante

Novelas
Ontem às 14:33

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Novelas
Ontem às 15:58

«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

Novelas
Ontem às 15:31

Vem aí em «A Fazenda»: Médica, que falsificou a gravidez de Zuri, deixa Lukenia encurralada

Novelas
Ontem às 10:24