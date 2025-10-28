TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 28 de outubro de 2025
Hoje às 00:00
Com Marta Cardoso.
Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»
V+ TVI
Ontem às 11:20
1
Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos
Dois às 10
22 out, 12:40
2
Depois de matar a mãe, filho da vereadora de Vagos cometeu outro ato macabro ligado à família
Dois às 10
Há 1h e 34min
3
Fui casada 24 anos e divorciei-me por causa de uma fatia de bolo: «Um gesto trivial revelou a verdade de uma vida inteira»
V+ TVI
Ontem às 11:16
4
Neta de Cavaco Silva vive casamento de sonho! Veja quem esteve presente e todos os detalhes
V+ TVI
Ontem às 13:34
5
05:07
«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas
Secret Story
Há 1h e 9min
6
Esta é a "regra" que Cristina Ferreira segue à risca: e que a leva ao sucesso
Secret Story
Ontem às 21:23
Festa da filha de Maria Sampaio marcada por uma presença especial
Novelas
Ontem às 16:21
Jovem de Almada continua desaparecida. Famoso que Noori segue faz apelo: «Se estiveres a ver, só te peço uma coisa»
Dois às 10
Há 2h e 4min
Rúben Boa Nova de cabelo comprido? Ex-concorrente surge como nunca o viu
Secret Story
Ontem às 16:42
Rui revela que há uma concorrente da casa que se interessou por si. Saiba quem
Secret Story
Ontem às 16:48
Um anos após a morte de Marco Paulo, Marquinho quebra o silêncio e fala pela primeira vez do papel do cantor na sua vida
V+ TVI
Ontem às 18:09
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 28 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Laura revolta-se com Jorge e impõe-lhe limites
A Protegida
Ontem às 23:20
«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas
Secret Story
Há 1h e 9min
Desvendado! Leandro acerta em cheio no segredo mais cobiçado da casa: e as reações são impagáveis
Secret Story
Ontem às 18:05
Secret Story 9 - Especial - 27 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 19:10
Terra Forte: António expulsa Sammy, após encontrá-lo no quarto com Flor
Terra Forte
Ontem às 22:10
O que é feito da atleta Telma Monteiro?
Dois às 10
Há 18 min
Este rosto já foi visto por todos, mas desapareceu dos olhos do público. Reconhece-o?
Dois às 10
Há 53 min
Bernardina Brito aparece com novo visual e recebe largos elogios de Cristina Ferreira
Dois às 10
Há 58 min
Tem 46 anos, é casada e apaixonou-se por outro homem num reality show. Cristina Ferreira afirma: «Já dão beijos»
Dois às 10
Há 1h e 1min
Depois de ser comparada a Liliana, Bernardina Brito critica atitude desta com Zé
Dois às 10
Há 1h e 3min
Cristina Ferreira recorda passagem de Bernardina Brito por reality show: «Tu és a Liliana do antigamente»
Dois às 10
Há 1h e 3min
Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar
Novelas
Há 38 min
Vem aí em «A Protegida»: JD recebe uma notícia chocante e fica à beira do desmaio
Novelas
Há 1h e 8min
Era considerada uma das mulheres mais bonitas nos anos 2000. Como está agora?
Novelas
Há 59 min
Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»
Novelas
Ontem às 15:35
Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai
Novelas
Ontem às 14:34
Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?
Novelas
Há 1h e 31min