Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Secret Story 9 - Extra - 5 de dezembro de 2025
Hoje às 01:10
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim
Secret Story
Ontem às 10:50
1
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu
Secret Story
Ontem às 11:26
2
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
V+ TVI
3 dez, 19:03
3
Figura mítica do desporto português assume homossexualidade com fotos românticas
V+ TVI
Ontem às 14:40
4
Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque
Secret Story
Ontem às 11:08
5
Finjo que não sei o que a minha mulher faz há anos: «Não consigo deixá-la»
V+ TVI
Ontem às 11:02
6
EM DESTAQUE
Já nasceu o segundo filho de Ruben e Tatiana Boa Nova! Veja a primeira imagem do casal com o bebé
Secret Story
Ontem às 19:40
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?
Novelas
Há 1h e 31min
Francisco Monteiro expõe esquema que o está a afetar: «Milhares de euros perdidos»
Dois às 10
Há 1h e 13min
Figura mítica do desporto português assume homossexualidade com fotos românticas
V+ TVI
Ontem às 14:40
Laura Figueiredo apanhada de surpresa com gesto tocante: «Emociona-me este cuidado dos meus filhos»
Novelas
Ontem às 16:58
Cristina Ferreira partilha vídeo raro de 1997: apresentadora surge com 19 anos em concurso de manequins
Secret Story
Ontem às 18:33
TVI PLAYER
Como nunca a viu! Liliana desabafa para as câmaras após confronto tenso
Secret Story
Há 1h e 37min
Secret Story 9 - Extra - 5 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:10
Fim da Amizade? Leandro e Pedro entram em discussão acesa antes de dormir
Secret Story
Há 57 min
Hilariante! Concorrentes surpreendidos com festa temática e disfarces arrasadores
Secret Story
Há 1h e 33min
A Protegida: Virgílio 'parte' o restaurante de Mariana
A Protegida
Hoje às 00:50
Tensão pós Especial: Liliana fica 'fora do controlo' e 'explode' na cara de Bruna
Secret Story
Ontem às 22:52
A ACONTECER
Atores portugueses podem estar apaixonados. Estas são as fotos que levantam suspeitas
Dois às 10
Há 1h e 37min
Quantidade de água subiu em novembro em todas as bacias hidrográficas
Há 2h e 23min
Mariana - 5 de dezembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story 9 - Extra - 5 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:10
A Protegida: Virgílio 'parte' o restaurante de Mariana
A Protegida
Hoje às 00:50
A Protegida: Aruna sente-se mal
A Protegida
Ontem às 23:54
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório
Novelas
Ontem às 10:27
Vem aí em «A Protegida»: Óscar deixa Laura em lágrimas
Novelas
Ontem às 10:00
Sem filtros, Marisa Cruz deixa mensagem a quem poderá passar pelo mesmo: «A mim, deu-me coragem para...»
Novelas
Ontem às 16:27
Bárbara Norton de Matos recorda fase de vida: «Não dói, aconchega»
Novelas
Ontem às 16:41
Ao lado de AGIR, Catarina Gama faz partilha emotiva: «Não queria estar a viver isto…»
Novelas
Ontem às 16:14
Vem aí em «Terra Forte»: Dani descobre quem é Vini e o caos instala-se
Novelas
Ontem às 11:13