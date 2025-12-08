TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 8 de dezembro de 2025
Ontem às 23:55
Com Marta Cardoso.
Nunca antes se viu em Portugal. Realiza-se à noite e pode tornar-se numa das experiências mais mágicas deste Natal
Dois às 10
Ontem às 15:00
1
Tinha um bom casamento, mas não era feliz: «Encontrei o amor onde menos esperava»
V+ TVI
Ontem às 09:24
2
Sintra Mágica - Era uma vez um Natal mágico
3 dez, 12:44
3
Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»
Dois às 10
2 dez, 10:58
4
Já pode começar a votar! Saiba quem são os nomeados desta semana
Secret Story
Ontem às 22:18
5
Após críticas de Bruna, Cristina Ferreira revela a verdade sobre Liliana e Zé: «Falaram os dois no casting…»
Secret Story
Ontem às 16:59
6
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País
Secret Story
Ontem às 00:17
Conheça a Aldeia Natal portuguesa destacada pela imprensa internacional - e que muitos ainda não conhecem
V+ TVI
Ontem às 12:32
5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»
Dois às 10
5 dez, 15:55
Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar
Dois às 10
5 dez, 15:22
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?
Novelas
5 dez, 08:58
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje lamenta a falta de oportunidades
V+ TVI
5 dez, 20:29
Secret Story 9 - Extra - 8 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Dois às 10 – A reação de Bruna ao segredo de Pedro e Marisa
Dois às 10
Ontem às 09:50
A Protegida: JD aparece na casa de Mariana?
A Protegida
Ontem às 23:10
Secret Story 9 - Especial - 8 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir
Secret Story
7 dez, 22:16
Secret Story 9 – Gala – 7 de dezembro de 2025
Secret Story
7 dez, 21:50
Há algo no Natal de Romana que foge ao normal
Dois às 10
Há 38 min
Cláudio Ramos expõe situação insólita que envolve Maria Cerqueira Gomes: «Veio de avião e as flores ficaram no Porto»
Dois às 10
Há 58 min
Cláudio Ramos junta-se a coro de Natal e surpreende
Dois às 10
Há 1h e 2min
Mariana - 9 de dezembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story 9 - Extra - 8 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Sofia deixa Isabel em alerta: «É como se obsessão se torna-se rancor»
A Protegida
Ontem às 23:55
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório
Novelas
4 dez, 10:27
Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector
Novelas
5 dez, 09:59
Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»
Novelas
5 dez, 12:58
Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»
Novelas
5 dez, 10:19
Cantor C4 Pedro vai ser pai do filho de uma atriz da TVI
Novelas
5 dez, 15:54
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?
Novelas
5 dez, 08:58