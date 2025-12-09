TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 9 de dezembro de 2025
Ontem às 23:55
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
É uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa - e agora os estrangeiros também estão a reparar nela
V+ TVI
Ontem às 18:19
1
«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único
Novelas
Ontem às 15:46
2
Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»
Novelas
4 ago, 15:13
3
Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»
Dois às 10
Ontem às 15:32
4
Lurdes Baeta
Dois às 10
Ontem às 15:25
5
Estava proibida de entrar no quarto dos meus pais: «Quando o fiz descobri o segredo da família»
V+ TVI
Ontem às 17:10
6
EM DESTAQUE
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País
Secret Story
8 dez, 00:17
5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»
Dois às 10
5 dez, 15:55
Conheça a Aldeia Natal portuguesa destacada pela imprensa internacional - e que muitos ainda não conhecem
V+ TVI
8 dez, 12:32
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?
Novelas
5 dez, 08:58
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 9 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Aruna quer interromper a gravidez?
A Protegida
Ontem às 23:10
Secret Story 9 - Especial - 9 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
Secret Story
Ontem às 22:31
Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio
Secret Story
Hoje às 00:46
Terra Forte: Vivi descobre que Marcus e Glória são amantes?
Terra Forte
Ontem às 22:10
A ACONTECER
Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»
Dois às 10
Há 4 min
Ao lado de Diogo Valsassina, Ana Guiomar apanha bouquet de noiva
Dois às 10
Há 16 min
Atriz não poupa críticas ao ex-marido: «Eu com contrações e ele a jogar jogos no telemóvel»
Dois às 10
Há 19 min
Cláudio Ramos comenta romance assumido por atriz da TVI: «Gostava que eles casassem»
Dois às 10
Há 45 min
Cristina Ferreira revela bastidores do «Há Festa no Hospital»: «Achavam que não seria possível»
Dois às 10
Há 55 min
Autores: Convidada Maria do Rosário Pedreira
Autores
Hoje às 01:55
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório
Novelas
4 dez, 10:27
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra repreende Maria de Fátima por salvar a vida de Flor
Novelas
Ontem às 10:39
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Sammy ameaça expulsar António e Flor
Novelas
6 dez, 10:25
Vem aí em «A Protegida»: Clarice é ameaçada com uma navalha
Novelas
Ontem às 10:05
Passeio natalício com animais: Sara Barradas e José Raposo revelam programa de sonho para toda a família
Novelas
Ontem às 16:31
«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal
Novelas
Ontem às 16:13