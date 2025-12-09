Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Secret Story 9 - Extra - 9 de dezembro de 2025

Ontem às 23:55
Secret Story 9 - Extra - 9 de dezembro de 2025 - TVI

Com Marta Cardoso.

É uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa - e agora os estrangeiros também estão a reparar nela

V+ TVI
Ontem às 18:19
«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único

Novelas
Ontem às 15:46
Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

Novelas
4 ago, 15:13
Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

Dois às 10
Ontem às 15:32
Lurdes Baeta

Dois às 10
Ontem às 15:25
Estava proibida de entrar no quarto dos meus pais: «Quando o fiz descobri o segredo da família»

V+ TVI
Ontem às 17:10
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Secret Story

8 dez, 00:17

Secret Story
8 dez, 00:17

É uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa - e agora os estrangeiros também estão a reparar nela

V+ TVI

Ontem às 18:19

V+ TVI
Ontem às 18:19

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

Dois às 10

5 dez, 15:55

Dois às 10
5 dez, 15:55

Conheça a Aldeia Natal portuguesa destacada pela imprensa internacional - e que muitos ainda não conhecem

V+ TVI

8 dez, 12:32

V+ TVI
8 dez, 12:32

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

Dois às 10

Ontem às 15:32

Dois às 10
Ontem às 15:32

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

Novelas

5 dez, 08:58

Novelas
5 dez, 08:58

Secret Story 9 - Extra - 9 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: Aruna quer interromper a gravidez?

A Protegida
Ontem às 23:10

Secret Story 9 - Especial - 9 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

Secret Story

Ontem às 22:31

Secret Story
Ontem às 22:31

Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio

Secret Story

Hoje às 00:46

Secret Story
Hoje às 00:46

Terra Forte: Vivi descobre que Marcus e Glória são amantes?

Terra Forte

Ontem às 22:10

Terra Forte
Ontem às 22:10
Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»

Dois às 10

Há 4 min

Dois às 10
Há 4 min

Ao lado de Diogo Valsassina, Ana Guiomar apanha bouquet de noiva

Dois às 10

Há 16 min

Dois às 10
Há 16 min

Atriz não poupa críticas ao ex-marido: «Eu com contrações e ele a jogar jogos no telemóvel»

Dois às 10

Há 19 min

Dois às 10
Há 19 min

Cláudio Ramos comenta romance assumido por atriz da TVI: «Gostava que eles casassem»

Dois às 10

Há 45 min

Dois às 10
Há 45 min

Cristina Ferreira revela bastidores do «Há Festa no Hospital»: «Achavam que não seria possível»

Dois às 10

Há 55 min

Dois às 10
Há 55 min

Autores: Convidada Maria do Rosário Pedreira

Autores
Hoje às 01:55
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Novelas

4 dez, 10:27

Novelas
4 dez, 10:27

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra repreende Maria de Fátima por salvar a vida de Flor

Novelas

Ontem às 10:39

Novelas
Ontem às 10:39

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Sammy ameaça expulsar António e Flor

Novelas

6 dez, 10:25

Novelas
6 dez, 10:25

Vem aí em «A Protegida»: Clarice é ameaçada com uma navalha

Novelas

Ontem às 10:05

Novelas
Ontem às 10:05

Passeio natalício com animais: Sara Barradas e José Raposo revelam programa de sonho para toda a família

Novelas

Ontem às 16:31

Novelas
Ontem às 16:31

«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal

Novelas

Ontem às 16:13

Novelas
Ontem às 16:13