TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Secret Story 9 - Extra especial - 1 de novembro de 2025
Ontem às 22:00
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Aqui trabalha-se 8 dias por mês e o salário é 855 euros
Dois às 10
31 out, 15:00
1
Sou casado e amo outra mulher: «Nunca colocámos em risco as nossas famílias»
V+ TVI
Ontem às 09:06
2
Foi uma das musas portuguesas da década de 90 e casou com um famoso apresentador. Hoje vive longe dos holofotes
V+ TVI
31 out, 17:35
3
Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco
Dois às 10
Ontem às 11:19
4
Adeus Lisboa e Porto. Jornalistas estrangeiros dizem que esta cidade portuguesa é a mais incrível para visitar no outono
Novelas
Ontem às 17:01
5
Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa
Dois às 10
31 out, 16:00
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Sem ideias para o look de Halloween dos seus filhos? Inspire-se nestas "mini" estrelas
Secret Story
31 out, 16:09
Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa
Dois às 10
31 out, 16:00
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
31 out, 10:27
Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo
Secret Story
31 out, 15:39
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso
Secret Story
30 out, 19:08
Mais apaixonado do que nunca, Nuno Eiró já não 'esconde' o namorado
V+ TVI
31 out, 15:50
TVI PLAYER
Foi atraída para a casa do ex-namorado e acabou violada por quatro rapazes em Viseu. Vídeo do momento foi divulgado nas redes sociais
Agora CNN
31 out, 17:32
«Determinadas peças começam a encaixar»: Leandro acredita que o segredo de Marisa está ligado a um homem da Casa
Secret Story
Ontem às 23:10
A entrevista a André Ventura na íntegra
CNN em Foco
Ontem às 23:14
Secret Story 9 - Extra especial - 1 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 22:00
Pediu namorado em casamento com a ajuda de estrela da TVI. Veja o que aconteceu a seguir
Momento certo
Ontem às 19:59
Leandro convicto do segredo de Marisa: «O pai pode estar aqui dentro da Casa»
Secret Story
Ontem às 23:01
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Diário da Manhã - 2 de novembro de 2025
Diário da Manhã
Há 3h e 13min
Secret Story 9 - A semana - 2 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:50
Inesperado! A imitação de Maria Cerqueira Gomes que levou todos às gargalhadas
Ora Bolas
Ontem às 23:59
«Karts ou Ora Bolas?»: A pergunta inesperada de Maria Cerqueira Gomes ao apresentar equipa
Ora Bolas
Ontem às 23:59
Maria Cerqueira Gomes faz promessa nos últimos minutos do programa
Ora Bolas
Ontem às 23:58
Ora Bolas - 1 de novembro de 2025
Ora Bolas
Ontem às 23:00
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
31 out, 10:27
Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida
Novelas
31 out, 10:03
Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI
Novelas
30 out, 15:24
“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente
Novelas
30 out, 14:05
Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro
Novelas
31 out, 08:58
«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional
Novelas
29 out, 16:17