TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story 9 - Extra especial - 26 de outubro de 2025
Hoje às 00:00
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
Casei com um betinho de Lisboa e hoje sou igual: «Agora só dou um beijinho. É mais chique»
V+ TVI
24 out, 17:08
1
Era a mulher mais bonita de Portugal nos anos 90 e começou num programa de TV infantil. Sabe de quem falamos?
V+ TVI
24 out, 16:27
2
Nunca mais limpámos o exaustor sem ser a vapor. Demora minutos e fica como novo
Dois às 10
Ontem às 09:00
3
Afastado da TVI e do V+, António Leal e Silva esclarece tudo: «O mínimo que eu posso fazer é dar uma satisfação»
V+ TVI
20 out, 15:17
4
Vivo com um homem por dinheiro: «Não o amo. Nunca amei. Mas sou feliz e não quero voltar a ser pobre»
V+ TVI
22 out, 12:36
5
Mil euros a menos e muita amargura: Bruna enfrenta Voz e protagoniza momento viral no Secret Story 9
Secret Story
Ontem às 17:00
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Vera revela todos os detalhes das noites com Inês: «Debaixo dos lençóis...»
Secret Story
24 out, 15:21
Está revelado o segredo de Cristina Ferreira para ter energia do início ao fim do dia
Novelas
24 out, 14:59
Rejuvenescimento vaginal: o tratamento a que Fernanda Serrano se submeteu para se preparar para a menopausa
Dois às 10
24 out, 14:24
Bruna Gomes e Bernardo Sousa voltam aos reality shows? A "prova" que está a dar que falar
Secret Story
24 out, 16:25
Vagos despede-se de Susana Gravato: tudo o que se sabe sobre o funeral da vereadora assassinada pelo filho
Dois às 10
24 out, 09:16
Revelação chocante: Kim Kardashian descobre aneurisma cerebral em exame
Secret Story
24 out, 15:51
TVI PLAYER
Jornalista da TVI surpreende especialista ao começar questão com desenho do filho
Diário da Manhã
24 out, 10:33
Secret Story 9 - Extra especial - 26 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Marisa declara-se ao marido. As palavras ditas derretem qualquer um
Secret Story
Ontem às 22:24
"A mudança da hora tem um impacto significativo na nossa saúde mental". Estes fatores ajudam a explicar o porquê
Diário da Manhã
24 out, 09:50
Secret Story - 25 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 16:55
Secret Story 9 - A semana - 26 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:00
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Um escudo de amor: A família que fez da adversidade uma festa
Momento certo
Há 1h e 1min
«A senhora das sopas»: O milagre que nasceu da fome
Momento certo
Há 1h e 1min
Maria enfrentou a dor, a violência e a solidão - 40 anos depois quer agradecer a quem lhe salvou a vida
Momento certo
Há 1h e 4min
A avó que todos gostariam ter - Quando o amor não precisa de laços de sangue
Momento certo
Há 1h e 4min
Milagre! Avó faz o parto da neta na beira da estrada
Momento certo
Há 1h e 5min
Secret Story 9 - A semana - 26 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:00
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado
Novelas
24 out, 08:58
Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD
Novelas
24 out, 10:24
«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro
Novelas
23 out, 18:21
Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»
Novelas
23 out, 18:32
«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida
Novelas
23 out, 19:10
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima
Novelas
24 out, 09:28