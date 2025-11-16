TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 16 de novembro de 2025
16 nov, 21:25
Com Cristina Ferreira.
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa
Secret Story
Hoje às 10:03
1
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento
Secret Story
Hoje às 10:37
2
Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"
Secret Story
Hoje às 11:59
3
O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama
Secret Story
8 nov, 15:28
4
Era uma das musas portuguesas do início dos anos 2000. Afastou-se da televisão e hoje tem uma vida de luxo fora do país
V+ TVI
Ontem às 16:22
5
Beijos quentes e desejo por intimidade: No escurinho do quarto, Marisa e Pedro põem os segredos em risco
Secret Story
Hoje às 10:13
6
Cristina Ferreira revela fotografia sua «terrível» tirada em 2007 e reflete sobre o passado
Dois às 10
Há 2h e 56min
Segredo familiar desvendado: Pedro emociona ao expor a luta da mãe contra um tumor
Secret Story
Há 2h e 35min
Marta Andrino e Frederico Amaral celebram o amor com momento inesquecível
Novelas
Há 2h e 32min
Cristina Ferreira certa do futuro de Jéssica Vieira e João Oliveira? «Vão casar…»
Secret Story
Hoje às 12:38
«O sítio mais feliz do mundo» não é a Disneyland, dizem jornalistas americanos. Está em Portugal
V+ TVI
Há 2h e 22min
Não sabe o que fazer para jantar? Experimente esta receita fácil com queijo
Novelas
Hoje às 10:29
Só visto! Marisa rompe as calças e Pedro fica maluco
Secret Story
Há 3h e 9min
Beijos quentes e uma palmada marota: Pedro e Marisa trocam carícias à descarada
Secret Story
Há 3h e 54min
Secret Story 9 - Extra - 19 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A ferver: Mexerico arrasa Marisa e provoca novo frente-a-frente na casa
Secret Story
Há 1h e 50min
A Protegida: Virgílio e Aruna são marido e mulher
A Protegida
Ontem às 23:20
«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
Secret Story
Hoje às 02:43
TVI - Em cima da hora - 20 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 14min
«Emprestei o carro a um familiar»: a explicação da jornalista 'envolvida' num caso de atropelamento e fuga
Dois às 10
Hoje às 12:58
TVI Jornal - 20 de novembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
«Não sei como se aguenta»: Cristina Ferreira emociona-se com história de Diogo. Saiba como ajudar
Dois às 10
Hoje às 12:24
Após diagnóstico raro do filho, Patrícia entrou em depressão: «Não tinha capacidade de tomar conta deles nem de mim»
Dois às 10
Hoje às 12:16
Patrícia recorda duras palavras do médico: «Disse que o meu filho não ia passar de um vegetal»
Dois às 10
Hoje às 12:12
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos
Novelas
Hoje às 08:54
Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?
Novelas
Hoje às 10:04
Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho
Novelas
Hoje às 08:51
Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital
Novelas
Ontem às 15:01
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural
Novelas
18 nov, 19:32
Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima
Novelas
18 nov, 10:38