Secret Story 9 - Gala - 19 de outubro de 2025
Ontem às 21:30
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
01:59
Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece
Secret Story
Hoje às 01:39
1
08:15
Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu
Secret Story
Há 2h e 49min
2
O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite
Secret Story
Hoje às 00:13
3
11:58
Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa
Secret Story
Hoje às 00:48
4
01:34
Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento
Secret Story
Hoje às 00:11
5
Como limpar a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos
Dois às 10
Ontem às 09:00
6
EM DESTAQUE
As imagens que abalaram a noite: Vera ultrapassa limites numa discussão com Dylan
Secret Story
Há 3h e 4min
Secret Story: A primeira reação de Cristina Ferreira ao momento de alta tensão entre Vera e Dylan
Dois às 10
Há 2h e 43min
Vem aí em «A Protegida» - Benedita faz revelação chocante: «Eu estou a morrer»
Novelas
Há 2h e 36min
Abandonei o meu filho: «Senti que ele era mais feliz com outras pessoas»
V+ TVI
18 out, 09:09
20 anos depois, este casal do «Big Brother» resiste ao tempo. E o filho já segue os passos do pai
Dois às 10
Ontem às 13:14
Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story
Secret Story
Ontem às 22:18
TVI PLAYER
A ACONTECER
Rita Pereira sobre o seu papel mais recente: «Ou vão amar, ou vão odiar»
Dois às 10
Há 13 min
Fomos conhecer os bastidores da nova novela da TVI, «Terra Forte»
Dois às 10
Há 21 min
Adriano Silva Martins sobre Fábio: «Mostra uma grande maturidade emocional»
Dois às 10
Há 40 min
«Este quarentão bonito está em forma, esta manhã já nadou 1 quilómetro» - Saiba a quem se refere Manuel Luís Goucha
Funtástico
Há 45 min
Cristina Ferreira sobre Vera: «Ser um tipo de mulher assim não é fácil»
Dois às 10
Há 1h e 6min
Adriano Silva Martins reage a comentário de Dylan sobre Vera: «Nenhum homem e nenhuma mulher podem ser julgados por serem bissexuais»
Dois às 10
Há 1h e 7min
NOVELAS
«Terra Forte» estreia hoje! Conheça a história e saiba o que esperar
Novelas
Há 3h e 23min
Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca
Novelas
13 out, 09:30
Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»
Novelas
Ontem às 08:30
Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»
Novelas
17 out, 17:03
Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»
Novelas
17 out, 14:00
Exclusivo estreia «Terra Forte»: Revelamos como começa o primeiro episódio
Novelas
18 out, 14:12