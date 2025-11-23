TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Secret Story 9 - Gala - 23 de novembro de 2025
Ontem às 21:30
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada
Secret Story
Hoje às 00:20
1
02:23
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
Secret Story
Hoje às 00:40
2
O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos
Secret Story
Ontem às 23:13
3
Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia
Dois às 10
21 nov, 16:00
4
Tenho 52 anos e envolvi-me com a filha do meu melhor amigo: «Nunca fui tão feliz, mas não sei como lhe contar»
V+ TVI
22 nov, 10:06
5
Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México
Dois às 10
21 nov, 14:30
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos
Secret Story
Ontem às 23:13
O detalhe que poucos conhecem sobre a relação de Nuno Markl com a famosa ex-companheira
Dois às 10
Há 1h e 6min
Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é agressivo com Vivi à frente dos filhos
Novelas
Há 1h e 20min
Ela foi um ícone de beleza nos anos 90 e hoje ajuda a transformar a vida de outras pessoas
V+ TVI
21 nov, 16:35
Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada
Secret Story
Hoje às 00:20
AVC de Nuno Markl: a pessoa que estava ao lado do humorista e que o salvou ao ligar para o 112
Dois às 10
Há 1h e 33min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 23 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
Secret Story
Hoje às 00:40
Inédito: Emocionado, Pedro abandona a cadeira quente e vai para o confessionário
Secret Story
Há 59 min
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
Secret Story
Hoje às 00:38
O público decidiu: Conheça o concorrente expulso
Secret Story
Hoje às 00:09
Por decisão da Voz, Marisa é obrigada a tomar uma posição na casa
Secret Story
Há 36 min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Goucha e Sara Prata de joelhos no estúdio: Que artista português os levou a implorar pela sua presença?
Funtástico
Há 41 min
Manuel Luís Goucha elogia árvora de natal de ator português mas solta um: «Enganou-se...»
Funtástico
Há 44 min
Sobe e desce dos combustíveis: Preço do gasóleo aumenta, mas o da gasolina baixa
Diário da Manhã
Há 45 min
Cristiano Ronaldo atinge 950 golos com pontapé de bicicleta espetacular
Diário da Manhã
Há 46 min
Secret Story 9 - Gala - 23 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Bem Bom - 23 de novembro de 2025
Concurso Bem Bom
Ontem às 21:22
Mais
NOVELAS
Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência
Novelas
Ontem às 09:12
Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora
Novelas
Há 16 min
«Não está tudo bem»: Atriz famosa mostra realidade dura por trás das redes sociais
Novelas
Ontem às 08:35
«A cabeça não descansa»: Cristina Ferreira abre o coração e mostra como tem enfrentado desafios
Novelas
22 nov, 16:10
«Menti com toda a confiança»: Rita Pereira cria momento épico ao tatuar famoso
Novelas
Ontem às 16:10
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem
Novelas
Há 42 min