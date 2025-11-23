Ganhe 5000€ em cartão!
Secret Story 9 - Gala - 23 de novembro de 2025

Ontem às 21:30
Secret Story 9 - Gala - 23 de novembro de 2025 - TVI

Com Cristina Ferreira.

Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada

Secret Story
Hoje às 00:20
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

Secret Story
Hoje às 00:40
Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia

Dois às 10
21 nov, 16:00
00:49

Inédito: Emocionado, Pedro abandona a cadeira quente e vai para o confessionário

Secret Story
Hoje às 09:17
O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos

Secret Story
Ontem às 23:13
Tenho 52 anos e envolvi-me com a filha do meu melhor amigo: «Nunca fui tão feliz, mas não sei como lhe contar»

V+ TVI
22 nov, 10:06
Em fuga, a enfermeira assassina que chocou Portugal está agora a pedir uma indemnização ao Estado

Dois às 10
Há 50 min

Após ser confrontada, Marisa Susana esclarece os seus sentimentos por Pedro — Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 1h e 19min

Marisa Susana termina entrevista em lágrimas: «O destino quis que…»

Dois às 10
Há 1h e 21min

«Achas que o Pedro se envolveria com outra pessoa?». Marisa Susana dá a resposta que poucos querem ouvir

Dois às 10
Há 1h e 25min

Marisa Susana sobre o jogo de Marisa: «Ela quer provocar o Pedro»

Dois às 10
Há 1h e 26min

Sem ninguém esperar, Marisa Susana expõe Marisa:«Lá dentro, é uma cobra»

Dois às 10
Há 1h e 28min
Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Novelas
Ontem às 09:12

Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora

Novelas
Há 3h e 34min

«Não está tudo bem»: Atriz famosa mostra realidade dura por trás das redes sociais

Novelas
Ontem às 08:35

«A cabeça não descansa»: Cristina Ferreira abre o coração e mostra como tem enfrentado desafios

Novelas
22 nov, 16:10

«Menti com toda a confiança»: Rita Pereira cria momento épico ao tatuar famoso

Novelas
Ontem às 16:10

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem

Novelas
Hoje às 09:34