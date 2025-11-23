TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Secret Story 9 - Gala - 23 de novembro de 2025
Ontem às 21:30
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada
Secret Story
Hoje às 00:20
1
02:23
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
Secret Story
Hoje às 00:40
2
Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia
Dois às 10
21 nov, 16:00
3
00:49
Inédito: Emocionado, Pedro abandona a cadeira quente e vai para o confessionário
Secret Story
Hoje às 09:17
4
O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos
Secret Story
Ontem às 23:13
5
Tenho 52 anos e envolvi-me com a filha do meu melhor amigo: «Nunca fui tão feliz, mas não sei como lhe contar»
V+ TVI
22 nov, 10:06
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos
Secret Story
Ontem às 23:13
O detalhe que poucos conhecem sobre a relação de Nuno Markl com a famosa ex-companheira
Dois às 10
Hoje às 09:09
Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é agressivo com Vivi à frente dos filhos
Novelas
Hoje às 08:56
Ela foi um ícone de beleza nos anos 90 e hoje ajuda a transformar a vida de outras pessoas
V+ TVI
21 nov, 16:35
Expulsão surpreendente: concorrente deixa a casa com a votação mais renhida da temporada
Secret Story
Hoje às 00:20
AVC de Nuno Markl: a pessoa que estava ao lado do humorista e que o salvou ao ligar para o 112
Dois às 10
Hoje às 08:43
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 23 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Inédito: Emocionado, Pedro abandona a cadeira quente e vai para o confessionário
Secret Story
Hoje às 09:17
«Tens os dias contados (...) e vais continuar sozinha»: Estala o confronto aceso entre Ana e Pedro
Secret Story
Há 42 min
«Oh Ana, vai-te confessar a um padre mouco que ninguém te liga nenhuma!»: Leandro passa-se com Ana
Secret Story
Há 1h e 6min
Marisa Susana desaba em lágrimas ao revelar uma fragilidade que ninguém conhecia
Dois às 10
Há 1h e 53min
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
Secret Story
Hoje às 00:40
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Em fuga, a enfermeira assassina que chocou Portugal está agora a pedir uma indemnização ao Estado
Dois às 10
Há 50 min
Após ser confrontada, Marisa Susana esclarece os seus sentimentos por Pedro — Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 1h e 19min
Marisa Susana termina entrevista em lágrimas: «O destino quis que…»
Dois às 10
Há 1h e 21min
«Achas que o Pedro se envolveria com outra pessoa?». Marisa Susana dá a resposta que poucos querem ouvir
Dois às 10
Há 1h e 25min
Marisa Susana sobre o jogo de Marisa: «Ela quer provocar o Pedro»
Dois às 10
Há 1h e 26min
Sem ninguém esperar, Marisa Susana expõe Marisa:«Lá dentro, é uma cobra»
Dois às 10
Há 1h e 28min
Mais
NOVELAS
Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência
Novelas
Ontem às 09:12
Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora
Novelas
Há 3h e 34min
«Não está tudo bem»: Atriz famosa mostra realidade dura por trás das redes sociais
Novelas
Ontem às 08:35
«A cabeça não descansa»: Cristina Ferreira abre o coração e mostra como tem enfrentado desafios
Novelas
22 nov, 16:10
«Menti com toda a confiança»: Rita Pereira cria momento épico ao tatuar famoso
Novelas
Ontem às 16:10
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem
Novelas
Hoje às 09:34