Secret Story 9 - Gala - 26 de outubro de 2025

Ontem às 21:25
Secret Story 9 - Gala - 26 de outubro de 2025 - TVI

Com Cristina Ferreira.

05:16

O momento que todos esperam: a hilariante reação de Rui, ao saber que Pedro Jorge é casado com Marisa

Secret Story
Hoje às 00:45
1

Homenagem do Sporting aos adeptos

29 mar 2014, 21:20
2

Fábio desfaz-se em lágrimas com a "expulsão" de Liliana. As imagens são emocionantes

Secret Story
Hoje às 00:28
3
03:59

A espera terminou! Saiba quem foi o concorrente expulso

Secret Story
Hoje às 00:04
4

“Sou um milagre”: Revelado o 'dono' do segredo mais comovente do Secret Story

Secret Story
Ontem às 23:49
5

Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Secret Story
1 out, 09:29
6
«Você está bem?». Manuel Luís Goucha sofre o maior susto de sempre em direto. E o vídeo viralizou

Secret Story
Há 2h e 2min

Funeral de Susana Gravato: família da vereadora de Vagos impedida de realizar o último desejo

Dois às 10
Há 2h e 30min

De voz trémula e a chorar desalmadamente, Fábio desaba com «expulsão» de Liliana: «Espero que ela esteja à minha espera»

Secret Story
Hoje às 00:36

“Sou um milagre”: Revelado o 'dono' do segredo mais comovente do Secret Story

Secret Story
Ontem às 23:49

«Pedido de uma mãe»: Fernanda Serrano pede ajuda aos seguidores e o motivo vai surpreender

Novelas
Ontem às 16:00

Portugal em choque: o adolescente que matou a mãe com a pistola do pai

V+ TVI
Ontem às 10:36

Secret Story 9 - Gala - 26 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:25

«Estás aí a bater no rabo, a bater naquilo que não tens e a provocar-me»: Alta tensão entre Bruno e Marisa Susana

Secret Story
Há 1h e 22min

A carta da família de Fábio que causou o caos na casa: «Vocês estavam à espera que dissesse: larga-a»

Secret Story
Há 1h e 29min

A hilariante reação de Liliana ao saber que não foi expulsa da casa

Secret Story
Hoje às 00:27

O susto mais épico de sempre! Manuel Luís Goucha e o bicho que o fez saltar - IMPERDÍVEL!)

Funtástico
Há 1h e 55min
Cristina Ferreira recorda momento da gala do «Secret Story 9»: «O país espera por este momento»

Dois às 10
Há 11 min

Leonel teve de decidir continuar a combater um incêndio depois de ver um colega morrer

Dois às 10
Há 18 min

Em agosto, Leonel perdeu um colega num despiste a caminho de um incêndio

Dois às 10
Há 24 min

Não estava previsto. Filha de figura conhecida aparece sem avisar e Cristina Ferreira reage com surpresa

Dois às 10
Há 44 min

Em regra, não se deve beber café depois desta hora

Dois às 10
Há 45 min

Caso não adormeça dentro deste período, deve levantar-se e voltar ao quarto quando o sono chegar

Dois às 10
Há 45 min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quase morre durante ritual de Pai de Santo

Novelas
Há 2h e 48min

Exclusivo «A Protegida»: Com a fábrica na falência, Laura descobre toda a farsa de Jorge

Novelas
Ontem às 11:11

É um dos homens mais bonitos de Portugal e está a conquistar o mundo

Novelas
Há 1h e 40min

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Novelas
Ontem às 08:38

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi pensa em matar-se para salvar a família

Novelas
25 out, 09:49