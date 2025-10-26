TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story 9 - Gala - 26 de outubro de 2025
Ontem às 21:25
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
05:16
O momento que todos esperam: a hilariante reação de Rui, ao saber que Pedro Jorge é casado com Marisa
Secret Story
Hoje às 00:45
1
Homenagem do Sporting aos adeptos
29 mar 2014, 21:20
2
Fábio desfaz-se em lágrimas com a "expulsão" de Liliana. As imagens são emocionantes
Secret Story
Hoje às 00:28
3
03:59
A espera terminou! Saiba quem foi o concorrente expulso
Secret Story
Hoje às 00:04
4
“Sou um milagre”: Revelado o 'dono' do segredo mais comovente do Secret Story
Secret Story
Ontem às 23:49
5
Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui
Secret Story
1 out, 09:29
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
«Você está bem?». Manuel Luís Goucha sofre o maior susto de sempre em direto. E o vídeo viralizou
Secret Story
Há 2h e 2min
Funeral de Susana Gravato: família da vereadora de Vagos impedida de realizar o último desejo
Dois às 10
Há 2h e 30min
De voz trémula e a chorar desalmadamente, Fábio desaba com «expulsão» de Liliana: «Espero que ela esteja à minha espera»
Secret Story
Hoje às 00:36
“Sou um milagre”: Revelado o 'dono' do segredo mais comovente do Secret Story
Secret Story
Ontem às 23:49
«Pedido de uma mãe»: Fernanda Serrano pede ajuda aos seguidores e o motivo vai surpreender
Novelas
Ontem às 16:00
Portugal em choque: o adolescente que matou a mãe com a pistola do pai
V+ TVI
Ontem às 10:36
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 26 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
O momento que todos esperam: a hilariante reação de Rui, ao saber que Pedro Jorge é casado com Marisa
Secret Story
Hoje às 00:45
«Estás aí a bater no rabo, a bater naquilo que não tens e a provocar-me»: Alta tensão entre Bruno e Marisa Susana
Secret Story
Há 1h e 22min
A carta da família de Fábio que causou o caos na casa: «Vocês estavam à espera que dissesse: larga-a»
Secret Story
Há 1h e 29min
A hilariante reação de Liliana ao saber que não foi expulsa da casa
Secret Story
Hoje às 00:27
O susto mais épico de sempre! Manuel Luís Goucha e o bicho que o fez saltar - IMPERDÍVEL!)
Funtástico
Há 1h e 55min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Cristina Ferreira recorda momento da gala do «Secret Story 9»: «O país espera por este momento»
Dois às 10
Há 11 min
Leonel teve de decidir continuar a combater um incêndio depois de ver um colega morrer
Dois às 10
Há 18 min
Em agosto, Leonel perdeu um colega num despiste a caminho de um incêndio
Dois às 10
Há 24 min
Não estava previsto. Filha de figura conhecida aparece sem avisar e Cristina Ferreira reage com surpresa
Dois às 10
Há 44 min
Em regra, não se deve beber café depois desta hora
Dois às 10
Há 45 min
Caso não adormeça dentro deste período, deve levantar-se e voltar ao quarto quando o sono chegar
Dois às 10
Há 45 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quase morre durante ritual de Pai de Santo
Novelas
Há 2h e 48min
Exclusivo «A Protegida»: Com a fábrica na falência, Laura descobre toda a farsa de Jorge
Novelas
Ontem às 11:11
É um dos homens mais bonitos de Portugal e está a conquistar o mundo
Novelas
Há 1h e 40min
«Pedido de uma mãe»: Fernanda Serrano pede ajuda aos seguidores e o motivo vai surpreender
Novelas
Ontem às 16:00
Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar
Novelas
Ontem às 08:38
Exclusivo «Terra Forte»: Vivi pensa em matar-se para salvar a família
Novelas
25 out, 09:49