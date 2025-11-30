Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Secret Story 9 – Gala – 30 de novembro de 2025

Ontem às 21:25
Secret Story 9 – Gala – 30 de novembro de 2025 - TVI

Com Cristina Ferreira.

Mais Vistos

O que ninguém viu! Esta foi a reação de Dylan ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro

Secret Story
Hoje às 01:12
1
03:52

Dylan e Flávio Furtado entram em despique: «Eu nunca gozei com o Leandro nesse aspeto!»

Secret Story
Hoje às 00:47
2

Longe do ecrã, Dylan descobre o segredo de Marisa e Pedro. E há vídeo da reação

Dois às 10
Há 2h e 23min
3

Dylan é o concorrente expulso e deixa Inês em lágrimas numa noite de fortes emoções

Secret Story
Hoje às 00:16
4

Em choque após saber a verdade, Dylan reage pela primeira vez ao segredo de Pedro e Marisa

Secret Story
Há 2h e 6min
5
01:10

Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa

Dois às 10
Há 1h e 23min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»

Secret Story
Hoje às 00:29

Casal separado! Inês chora sem parar com saída de Dylan: «Não sei se foi por causa desta semana»

Secret Story
Hoje às 00:14

Lágrimas e mais lágrimas! Pedro chora ao receber foto única da família

Secret Story
Ontem às 23:33

Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem

Secret Story
28 nov, 10:44

Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora

Dois às 10
28 nov, 14:14

Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre

Secret Story
28 nov, 15:44

TVI PLAYER

Secret Story 9 – Gala – 30 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:25

O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa

Secret Story
Há 1h e 0min

Dylan e Flávio Furtado entram em despique: «Eu nunca gozei com o Leandro nesse aspeto!»

Secret Story
Hoje às 00:47

Com a luz acesa e à vista de todos. Liliana e Fábio trocam carinhos debaixo dos lençóis

Secret Story
Há 2h e 36min

Gritos e queixos no chão: Estúdio em choque com o concorrente expulso do Secret Story

Secret Story
Hoje às 00:04

Euforia total: Estúdio do Secret Story em êxtase ao ser revelado o primeiro salvo da noite

Secret Story
Ontem às 23:04
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Dylan revela a verdadeira história de vida dos pais: «Os meus pais não tinham nada»

Dois às 10
Há 1 min

Dylan expõe quebra no negócio dos pais devido à sua participação no «Secret Story 9»

Dois às 10
Há 4 min

Dylan revela conversa com os pais após a sua saída da casa: «Não está a ser um momento fácil»

Dois às 10
Há 5 min

Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»

Dois às 10
Há 6 min

Cristina Ferreira faz desabafo sobre acontecimento na gala: «Acho que se notou o meu desconforto»

Dois às 10
Há 31 min

Adriano Silva Martins critica o ego de concorrente do «Secret Story 9»: «Era uma dose de humildade sair»

Dois às 10
Há 43 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões

Novelas
28 nov, 10:33

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas

Novelas
28 nov, 10:56

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

Novelas
27 nov, 16:14

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

Novelas
27 nov, 16:29

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

Novelas
27 nov, 15:13

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer

Novelas
28 nov, 09:25