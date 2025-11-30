TVI PLAYER
Secret Story 9 – Gala – 30 de novembro de 2025
Ontem às 21:25
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
O que ninguém viu! Esta foi a reação de Dylan ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro
Secret Story
Hoje às 01:12
1
03:52
Dylan e Flávio Furtado entram em despique: «Eu nunca gozei com o Leandro nesse aspeto!»
Secret Story
Hoje às 00:47
2
Longe do ecrã, Dylan descobre o segredo de Marisa e Pedro. E há vídeo da reação
Dois às 10
Há 2h e 23min
3
Dylan é o concorrente expulso e deixa Inês em lágrimas numa noite de fortes emoções
Secret Story
Hoje às 00:16
4
Em choque após saber a verdade, Dylan reage pela primeira vez ao segredo de Pedro e Marisa
Secret Story
Há 2h e 6min
5
01:10
Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa
Dois às 10
Há 1h e 23min
6
EM DESTAQUE
Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»
Secret Story
Hoje às 00:29
Casal separado! Inês chora sem parar com saída de Dylan: «Não sei se foi por causa desta semana»
Secret Story
Hoje às 00:14
Lágrimas e mais lágrimas! Pedro chora ao receber foto única da família
Secret Story
Ontem às 23:33
Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem
Secret Story
28 nov, 10:44
Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora
Dois às 10
28 nov, 14:14
Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre
Secret Story
28 nov, 15:44
TVI PLAYER
Secret Story 9 – Gala – 30 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa
Secret Story
Há 1h e 0min
Dylan e Flávio Furtado entram em despique: «Eu nunca gozei com o Leandro nesse aspeto!»
Secret Story
Hoje às 00:47
Com a luz acesa e à vista de todos. Liliana e Fábio trocam carinhos debaixo dos lençóis
Secret Story
Há 2h e 36min
Gritos e queixos no chão: Estúdio em choque com o concorrente expulso do Secret Story
Secret Story
Hoje às 00:04
Euforia total: Estúdio do Secret Story em êxtase ao ser revelado o primeiro salvo da noite
Secret Story
Ontem às 23:04
A ACONTECER
Dylan revela a verdadeira história de vida dos pais: «Os meus pais não tinham nada»
Dois às 10
Há 1 min
Dylan expõe quebra no negócio dos pais devido à sua participação no «Secret Story 9»
Dois às 10
Há 4 min
Dylan revela conversa com os pais após a sua saída da casa: «Não está a ser um momento fácil»
Dois às 10
Há 5 min
Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»
Dois às 10
Há 6 min
Cristina Ferreira faz desabafo sobre acontecimento na gala: «Acho que se notou o meu desconforto»
Dois às 10
Há 31 min
Adriano Silva Martins critica o ego de concorrente do «Secret Story 9»: «Era uma dose de humildade sair»
Dois às 10
Há 43 min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões
Novelas
28 nov, 10:33
Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas
Novelas
28 nov, 10:56
«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo
Novelas
27 nov, 16:14
Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»
Novelas
27 nov, 16:29
“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho
Novelas
27 nov, 15:13
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer
Novelas
28 nov, 09:25