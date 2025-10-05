TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 5 de outubro de 2025
Ontem às 21:25
Com Cristina Ferreira.
Zé quebra o silêncio depois de Liliana terminar o namoro em direto: «Custa muito»
Dois às 10
Há 1h e 36min
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas
V+ TVI
Ontem às 09:09
04:42
A reação de Sandro ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal
Secret Story
Hoje às 00:48
Com apenas 3% dos votos, este concorrente diz adeus à casa mais vigiada do país
Secret Story
Hoje às 00:26
Cristina Ferreira deslumbra na Gala… mas há um detalhe que faz toda a diferença
Secret Story
Ontem às 22:47
Zé emite comunicado e não esconde desilusão com Liliana: «Mostrou-me que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar»
Dois às 10
Há 1h e 7min
É oficial: Liliana termina noivado com Zé. Tudo o que precisa saber sobre o assunto do momento
Secret Story
Ontem às 23:33
O que aconteceu após Liliana terminar o noivado com Zé? O abraço a Fábio e muito mais
Secret Story
Há 44 min
Manuel Luís Goucha diz adeus à Televisão? O apresentador falou abertamente sobre os seus planos
V+ TVI
3 out, 17:46
«E sou mais feliz por gostar tanto dela»: Diogo Valsassina abre coração e confessa paixão
Novelas
Ontem às 16:33
Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas
V+ TVI
Ontem às 09:09
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
Secret Story
Hoje às 00:47
Hora das nomeações! Saiba quem votou em quem para mais uma semana no Secret Story
Secret Story
Hoje às 00:56
Secret Story 9 - Gala - 5 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
Secret Story
Hoje às 00:08
Depois de expulso do Secret Story, Sandro revela o seu segredo
Secret Story
Hoje às 00:48
Liliana termina relação com Zé: As imagens completas do confessionário que parou Portugal
Secret Story
Ontem às 23:00
Secret Story 9 - Ligação à casa - 6 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:05
Rita Matias: «No meu primeiro trabalho perguntaram-me se eu queria ser mãe (...) Porque é que esta questão é relevante numa entrevista de emprego?»
Devaneios
Hoje às 00:00
Devaneios com Domingos Paciência
Devaneios
Hoje às 00:00
Devaneios com Bárbara Parada
Devaneios
Hoje às 00:00
Dr. Pinto Coelho: «Há uns anos as pessoas adoeciam muito menos do que hoje»
Devaneios
Hoje às 00:00
Bruno Cabrerizo elogia português muito especial (e não é Cristiano Ronaldo)
Devaneios
Hoje às 00:00
Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido
Novelas
Ontem às 11:17
Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer
Novelas
4 out, 11:27
«E sou mais feliz por gostar tanto dela»: Diogo Valsassina abre coração e confessa paixão
Novelas
Ontem às 16:33
«É a Sara (Carreira) que os está a ajudar»: Fernanda Antunes fala sobre a importância da filha no futuro dos jovens
Novelas
Ontem às 16:33
«Já tinha a língua afiada...»: Marta Melro encontra relíquia do passado
Novelas
4 out, 08:29
Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri
Novelas
Há 31 min