TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Secret Story 9 – Gala – 7 de dezembro de 2025
Ontem às 21:50
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
06:43
A impagável reação de Bruna ao saber que Pedro Jorge e Marisa são casados
Secret Story
Hoje às 00:38
1
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País
Secret Story
Hoje às 00:17
2
Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente
Secret Story
27 set, 16:39
3
02:05
A opinião de Bruna Gomes sobre Liliana que fez o estúdio inteiro aplaudir
Secret Story
Ontem às 22:16
4
12:39
Hora das nomeações: Saiba quem nomeou quem e quem está em risco
Secret Story
Hoje às 00:52
5
«Devia ser proibido»: o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos pelos portugueses
V+ TVI
5 dez, 15:38
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País
Secret Story
Hoje às 00:17
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje lamenta a falta de oportunidades
V+ TVI
5 dez, 20:29
5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»
Dois às 10
5 dez, 15:55
Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar
Dois às 10
5 dez, 15:22
Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»
Secret Story
Ontem às 23:17
«Devia ser proibido»: o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos pelos portugueses
V+ TVI
5 dez, 15:38
TVI PLAYER
A impagável reação de Bruna ao saber que Pedro Jorge e Marisa são casados
Secret Story
Hoje às 00:38
A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso
Secret Story
Hoje às 00:12
Inês explode com Liliana e Leandro entra para inflamar ainda mais a discussão
Secret Story
Há 1h e 17min
Secret Story 9 – Gala – 7 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Lágrimas e soluços: Inês desabafa com a Voz
Secret Story
Há 1h e 54min
Em primeira mão! Dylan reage à resposta de Vera nas redes sociais
Secret Story
Hoje às 00:52
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Secret Story 9 – Gala – 7 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Jornal Nacional - 7 de dezembro de 2025
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Funtástico - 7 de dezembro de 2025
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 7 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Ontem às 12:58
Soma e Segue - 7 de dezembro de 2025
Soma e segue
Ontem às 12:15
Querido, Mudei a Casa! - 7 de dezembro de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 11:15
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório
Novelas
4 dez, 10:27
Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector
Novelas
5 dez, 09:59
Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»
Novelas
5 dez, 12:58
Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»
Novelas
5 dez, 10:19
Cantor C4 Pedro vai ser pai do filho de uma atriz da TVI
Novelas
5 dez, 15:54
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?
Novelas
5 dez, 08:58