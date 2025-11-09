TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 9 de novembro de 2025
Ontem às 21:30
Com Cristina Ferreira.
01:48
Raquel descobre que Pedro Jorge e Marisa são um casal e a reação é inédita
Secret Story
Hoje às 00:47
1
Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu
Secret Story
Ontem às 22:37
2
Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício
Dois às 10
Há 3h e 45min
3
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story
Secret Story
29 out, 12:25
4
Incrédula! Raquel descobre o segredo de Pedro e Marisa e a reação diz tudo
Secret Story
Hoje às 00:52
5
Daniela sofreu um enfarte medular que a deixou incapacitada
Dois às 10
Há 3h e 53min
6
EM DESTAQUE
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
Momento mãe e filho. Maria Botelho Moniz leva Vicente a lugar especial. E o sorriso do menino é encantador
Secret Story
Há 2h e 13min
Raquel descobre segredo da 'aliada' Bruna: «Nunca imaginei»
Dois às 10
Há 44 min
«O bebé mais perfeito e teimosinho...»: apresentadora da TVI partilha os primeiros momentos do filho recém-nascido
V+ TVI
Há 2h e 31min
Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício
Dois às 10
Há 3h e 45min
A sós com o Marido, Marisa fala sobre a filha: Esta foi a reação de Pedro
Secret Story
Há 49 min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 9 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Esta foi a concorrente expulsa do Secret Story e houve quem nem se levantasse do sofá
Secret Story
Hoje às 00:20
Morreu Daniela Silvestre, convidada de Manuel Luís Goucha em 2023
Momento certo
Há 3h e 58min
Conversa acaba mal. Pedro não poupa Marisa: «Vou estar a falar para uma parede»
Secret Story
Há 1h e 4min
Raquel descobre que Pedro Jorge e Marisa são um casal e a reação é inédita
Secret Story
Hoje às 00:47
Perto da verdade? Inês muito desconfiada do botão dos segredos da gala para Pedro e Marisa
Secret Story
Há 1h e 35min
A ACONTECER
Pedro Granger: a carreira secreta aos 16 anos que ninguém conhecia! (Não foi a representar!)
Em Família
Há 18 min
A confissão de Pedro Granger: o papel que superou todos os outros (Saiba qual!)
Em Família
Há 19 min
Pedro Granger emociona-se em direto: «Fiquei comovido, confesso!»
Em Família
Há 19 min
Raquel descobre segredo da 'aliada' Bruna: «Nunca imaginei»
Dois às 10
Há 44 min
Cristina Ferreira confronta Raquel: «Porque é que achas que não se julga a Inês como se julgou a Liliana?»
Dois às 10
Há 46 min
Raquel acredita que a relação de Liliana e Fábio está a chegar ao fim: «Já não há a mesma coisa»
Dois às 10
Há 49 min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão
Novelas
Ontem às 09:08
Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher
Novelas
Ontem às 14:13
Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”
Novelas
8 nov, 08:30
Com apenas dois anos, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão dá verdadeira lição de vida
Novelas
Ontem às 08:35
“Mas eu não me envergonho”: As palavras de Marta Melro que estão a inspirar milhares de mães
Novelas
8 nov, 16:25
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?
Novelas
Há 3h e 8min