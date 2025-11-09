Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Secret Story 9 - Gala - 9 de novembro de 2025

Ontem às 21:30
Secret Story 9 - Gala - 9 de novembro de 2025 - TVI

Com Cristina Ferreira.

Mais Vistos

01:48

Raquel descobre que Pedro Jorge e Marisa são um casal e a reação é inédita

Secret Story
Hoje às 00:47
1

Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu

Secret Story
Ontem às 22:37
2

Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício

Dois às 10
Há 3h e 45min
3

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Secret Story
29 out, 12:25
4

Incrédula! Raquel descobre o segredo de Pedro e Marisa e a reação diz tudo

Secret Story
Hoje às 00:52
5

Daniela sofreu um enfarte medular que a deixou incapacitada

Dois às 10
Há 3h e 53min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

Momento mãe e filho. Maria Botelho Moniz leva Vicente a lugar especial. E o sorriso do menino é encantador

Secret Story
Há 2h e 13min

Raquel descobre segredo da 'aliada' Bruna: «Nunca imaginei»

Dois às 10
Há 44 min

«O bebé mais perfeito e teimosinho...»: apresentadora da TVI partilha os primeiros momentos do filho recém-nascido

V+ TVI
Há 2h e 31min

Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício

Dois às 10
Há 3h e 45min

A sós com o Marido, Marisa fala sobre a filha: Esta foi a reação de Pedro

Secret Story
Há 49 min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Gala - 9 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

Esta foi a concorrente expulsa do Secret Story e houve quem nem se levantasse do sofá

Secret Story
Hoje às 00:20

Morreu Daniela Silvestre, convidada de Manuel Luís Goucha em 2023

Momento certo
Há 3h e 58min

Conversa acaba mal. Pedro não poupa Marisa: «Vou estar a falar para uma parede»

Secret Story
Há 1h e 4min

Raquel descobre que Pedro Jorge e Marisa são um casal e a reação é inédita

Secret Story
Hoje às 00:47

Perto da verdade? Inês muito desconfiada do botão dos segredos da gala para Pedro e Marisa

Secret Story
Há 1h e 35min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Pedro Granger: a carreira secreta aos 16 anos que ninguém conhecia! (Não foi a representar!)

Em Família
Há 18 min

A confissão de Pedro Granger: o papel que superou todos os outros (Saiba qual!)

Em Família
Há 19 min

Pedro Granger emociona-se em direto: «Fiquei comovido, confesso!»

Em Família
Há 19 min

Raquel descobre segredo da 'aliada' Bruna: «Nunca imaginei»

Dois às 10
Há 44 min

Cristina Ferreira confronta Raquel: «Porque é que achas que não se julga a Inês como se julgou a Liliana?»

Dois às 10
Há 46 min

Raquel acredita que a relação de Liliana e Fábio está a chegar ao fim: «Já não há a mesma coisa»

Dois às 10
Há 49 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão

Novelas
Ontem às 09:08

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

Novelas
Ontem às 14:13

Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”

Novelas
8 nov, 08:30

Com apenas dois anos, filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão dá verdadeira lição de vida

Novelas
Ontem às 08:35

“Mas eu não me envergonho”: As palavras de Marta Melro que estão a inspirar milhares de mães

Novelas
8 nov, 16:25

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?

Novelas
Há 3h e 8min