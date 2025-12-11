TVI PLAYER
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Secret Story 9 - Última Hora - 11 de dezembro de 2025
Ontem às 17:55
Com Nuno Eiró.
Filho de uma das mulheres mais bonitas de Portugal e de um pai que triunfou no futebol, hoje faz sucesso fora do país
V+ TVI
10 dez, 15:43
1
Aos 59 anos descobri o que era desejar alguém: «Nunca pensei apaixonar-me por uma mulher tão mais nova»
V+ TVI
Ontem às 18:05
2
Filho de Pedro Lima vive romance com famosa atriz
V+ TVI
Ontem às 16:17
3
Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo
Novelas
Ontem às 16:48
4
Festa de luxo do pai de Kika Cerqueira Gomes
Novelas
Ontem às 15:23
5
Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência
Novelas
Ontem às 09:38
6
Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa
Secret Story
Há 22 min
Taróloga prevê possível vencedor do «Secret Story 9»
Dois às 10
Há 2h e 5min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido
Novelas
Há 2h e 52min
Filho de Pedro Lima emociona ao mostrar a sua nova namorada. E é uma atriz portuguesa
Novelas
Ontem às 16:19
«Algumas pessoas passam, outras ficam para sempre»: Laura Figueiredo comove o país com tributo a Sara Carreira
Novelas
Ontem às 14:49
Já sabemos por que motivo todas as barbearias têm um poste colorido à porta. E não lhe podíamos esconder mais
Dois às 10
Ontem às 17:00
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 11 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Mariana tem um novo interesse amoroso?
A Protegida
Ontem às 23:10
«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa
Secret Story
Ontem às 23:00
Secret Story 9 - Especial - 11 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
«Não descarto essa possibilidade»: Pedro acredita nos sentimentos de Ana
Secret Story
Ontem às 23:45
Casal divide-se após revelação do segredo: Marisa tenta explicar-se mas Pedro não quer mais conversa
Secret Story
Ontem às 23:37
Não parece a mesma. Sandrina revela o produto que a ajudou a mudar de corpo: «Emagreci 15 quilos»
Dois às 10
Há 8 min
Sandrina encerra capítulo da sua vida: “Quase não estava a ver a bebé, quem a estava a criar era a minha mãe”
Dois às 10
Há 12 min
Filha de Sandrina foi diagnosticada com surdez
Dois às 10
Há 12 min
Sandrina fala sobre o problema de saúde da filha: “Não sabemos se é reversível”
Dois às 10
Há 12 min
Cláudio Ramos garante: "Tenho a certeza que a Liliana e o Zé vão voltar"
Dois às 10
Há 17 min
Jéssica Vieira lança suposição sobre Liliana: "Acho que ela pode procurar o Zé"
Dois às 10
Há 18 min
Vem aí em «Terra Forte»: Durante a operação, o coração de Flor deixa de bater
Novelas
Ontem às 08:57
Vem aí em «A Protegida»: Laura e Óscar fazem as pazes?
Novelas
Ontem às 09:59
Casal da ficção da TVI deu o nó e contou com a presença de vários famosos
Novelas
Ontem às 10:16
Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo
Novelas
Ontem às 16:48
Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência
Novelas
Ontem às 09:38
Vem aí em «Terra Forte»: Babi vai meter o pai em tribunal?
Novelas
Ontem às 09:32