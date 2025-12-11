Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Secret Story 9 - Última Hora - 11 de dezembro de 2025

Ontem às 17:55
Secret Story 9 - Última Hora - 11 de dezembro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Mais Vistos

Filho de uma das mulheres mais bonitas de Portugal e de um pai que triunfou no futebol, hoje faz sucesso fora do país

V+ TVI
10 dez, 15:43
1

Aos 59 anos descobri o que era desejar alguém: «Nunca pensei apaixonar-me por uma mulher tão mais nova»

V+ TVI
Ontem às 18:05
2

Filho de Pedro Lima vive romance com famosa atriz

V+ TVI
Ontem às 16:17
3

Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

Novelas
Ontem às 16:48
4

Festa de luxo do pai de Kika Cerqueira Gomes

Novelas
Ontem às 15:23
5

Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência

Novelas
Ontem às 09:38
6
EM DESTAQUE

Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Secret Story
Há 22 min

Taróloga prevê possível vencedor do «Secret Story 9»

Dois às 10
Há 2h e 5min

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido

Novelas
Há 2h e 52min

Filho de Pedro Lima emociona ao mostrar a sua nova namorada. E é uma atriz portuguesa

Novelas
Ontem às 16:19

«Algumas pessoas passam, outras ficam para sempre»: Laura Figueiredo comove o país com tributo a Sara Carreira

Novelas
Ontem às 14:49

Já sabemos por que motivo todas as barbearias têm um poste colorido à porta. E não lhe podíamos esconder mais

Dois às 10
Ontem às 17:00

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 11 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: Mariana tem um novo interesse amoroso?

A Protegida
Ontem às 23:10

«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa

Secret Story
Ontem às 23:00

Secret Story 9 - Especial - 11 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

«Não descarto essa possibilidade»: Pedro acredita nos sentimentos de Ana

Secret Story
Ontem às 23:45

Casal divide-se após revelação do segredo: Marisa tenta explicar-se mas Pedro não quer mais conversa

Secret Story
Ontem às 23:37
A ACONTECER

Não parece a mesma. Sandrina revela o produto que a ajudou a mudar de corpo: «Emagreci 15 quilos»

Dois às 10
Há 8 min

Sandrina encerra capítulo da sua vida: “Quase não estava a ver a bebé, quem a estava a criar era a minha mãe”

Dois às 10
Há 12 min

Filha de Sandrina foi diagnosticada com surdez

Dois às 10
Há 12 min

Sandrina fala sobre o problema de saúde da filha: “Não sabemos se é reversível”

Dois às 10
Há 12 min

Cláudio Ramos garante: "Tenho a certeza que a Liliana e o Zé vão voltar"

Dois às 10
Há 17 min

Jéssica Vieira lança suposição sobre Liliana: "Acho que ela pode procurar o Zé"

Dois às 10
Há 18 min
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Durante a operação, o coração de Flor deixa de bater

Novelas
Ontem às 08:57

Vem aí em «A Protegida»: Laura e Óscar fazem as pazes?

Novelas
Ontem às 09:59

Casal da ficção da TVI deu o nó e contou com a presença de vários famosos

Novelas
Ontem às 10:16

Vem aí em «Terra Forte»: Babi vai meter o pai em tribunal?

Novelas
Ontem às 09:32