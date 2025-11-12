TVI PLAYER
Secret Story 9 - Última Hora - 12 de novembro de 2025
Ontem às 17:40
Com Nuno Eiró.
Apresentadora de televisão morre aos 43 anos após trágico acidente
V+ TVI
Ontem às 11:43
Cristiano Ronaldo mostra presente de aniversário para Alana Martina - mas é a sandália que ela calça que chama a atenção
V+ TVI
Ontem às 19:34
«A cara de choque das pessoas é ótima»: apresentadora da TVI fala das reações à sua gravidez
Dois às 10
Há 1h e 20min
Aos 80 anos, Quitéria fala sobre namoro com o marido: «Os beijos agora não prestam para nada»
Dois às 10
Ontem às 12:15
Diga adeus aos cortinados. Esta tendência está a fazer sucesso em 2025
Dois às 10
Ontem às 15:00
Ana Sofia Martins
Dois às 10
Há 1h e 9min
Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia
Secret Story
Ontem às 16:12
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
Manuel Luís Goucha abraça novo desafio profissional. E recebe surpresa emocionante
Secret Story
Ontem às 15:49
No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé
Secret Story
Ontem às 14:21
"Dois dias para isto": Matilde Breyner e filha preparam surpresa a Tiago Felizardo e o resultado é encantador
Novelas
Ontem às 15:54
«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso
Novelas
Ontem às 14:38
Secret Story 9 - Extra - 12 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Concorrente quebra regra basilar: Fábio é castigado pela Voz
Secret Story
Ontem às 18:24
A Protegida: Laura faz o impensável ao descobrir toda a verdade sobre Jorge
A Protegida
Ontem às 23:15
Secret Story 9 - Especial - 12 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:35
Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro
Secret Story
Ontem às 17:25
Liliana tem teoria sobre segredo relacionado com um assalto: «Ele esteve preso? Pode ser do Dylan»
Secret Story
Hoje às 02:10
Gonçalo Quinaz anuncia fim do noivado de casal famoso
Dois às 10
Há 7 min
Cristina Ferreira revela rumores sobre possível gravidez de figura conhecida: «Todas as fotografias são com uma mãozinha à frente da barriga»
Dois às 10
Há 16 min
Luísa Castel-Branco revela a identidade da mulher com quem Daniel Gregório traiu Liliana Filipa
Dois às 10
Há 23 min
Comentadora da TVI faz revelação sobre casal famoso: «Têm um casamento aberto há muitos anos»
Dois às 10
Há 24 min
Luísa Castel-Branco revela pormenores da traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa: «Tenho novidades»
Dois às 10
Há 24 min
Cristina Ferreira comenta a traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa: «Não sabemos se vai acontecer ou não»
Dois às 10
Há 25 min
Vem aí em «Terra Forte»: Investigação de Sammy pode ficar comprometida?
Novelas
Há 1h e 14min
Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?
Novelas
Há 43 min
«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso
Novelas
Ontem às 14:38
«Podia ter sido pior»: Marta Melro confessa episódio surreal e deixa todos de boca aberta
Novelas
Há 25 min
Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»
Novelas
Há 21 min
Vem aí em «Terra Forte»: Vida de Armando é marcada por uma grande tragédia familiar
Novelas
Há 1h e 43min