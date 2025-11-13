TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Secret Story 9 - Última Hora - 13 de novembro de 2025
Ontem às 17:45
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Morreu Martim, o menino que recebeu de Cláudio Ramos uma camisola autografada pelo plantel do Sporting
Dois às 10
Há 3h e 43min
1
Morreu o menino a quem Cláudio Ramos ajudou a realizar um sonho
Dois às 10
Há 3h e 44min
2
Diamantino perdeu as pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta está a comover o País
Dois às 10
Ontem às 13:05
3
Diamantino Pereira
Dois às 10
Ontem às 13:00
4
02:19
Dylan perde o controlo com Liliana: «Soubeste que tinha dinheiro vieste logo... vales zero!»
Secret Story
Ontem às 21:14
5
É das cantoras portuguesas mais acarinhadas e prepara-se para ser avó: «Estou super feliz»
Dois às 10
Ontem às 15:15
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»
Secret Story
12 nov, 19:06
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar
Secret Story
12 nov, 17:42
Vem aí em «Terra Forte»: Está a chegar uma grande tempestade, que pode levar tudo à frente
Novelas
Ontem às 10:36
Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»
Novelas
Ontem às 10:16
Já não vai haver casamento. Gonçalo Quinaz revela que famoso casal está prestes a anunciar fim do noivado
Dois às 10
Ontem às 11:07
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 13 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
VÍDEO: adeptos irlandeses vão à loucura com a expulsão de Ronaldo
CNN Mais Futebol
Ontem às 21:10
A Protegida: Clarice provoca e humilha Laura
A Protegida
Ontem às 23:15
Secret Story 9 - Especial - 13 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Terra Forte: Casamento de Sammy e Maria de Fátima chega ao fim?
Terra Forte
Ontem às 22:10
Confronto intenso: Fábio e Dylan enfrentam-se cara a cara
Secret Story
Há 2h e 15min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Pai de 63 anos abusa sexualmente do filho de 6
Dois às 10
Há 5 min
Salomé decidiu sair de casa-abrigo e regressar para o marido que a agredia. Eis o que aconteceu a seguir
Dois às 10
Há 21 min
Salomé sobre marido que a agrediu durante nove anos: «Foi a grande paixão da minha vida»
Dois às 10
Há 23 min
Salomé foi vítima de violência doméstica: «Enquanto me dava pontapés na cabeça, eu via que ele me olhava com nojo e raiva»
Dois às 10
Há 26 min
Salomé arrepende-se de atitude que teve com o irmão no dia antes da sua morte
Dois às 10
Há 29 min
Iran Costa recorda instantes após o enfarte: «Tudo levava a que eu não voltasse»
Dois às 10
Há 33 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi engana médico e faz um assalto
Novelas
Há 3h e 19min
Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?
Novelas
Ontem às 09:54
Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha
Novelas
Ontem às 15:24
«Tens braços de homem»: Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, responde a críticas
Novelas
Ontem às 15:12
Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»
Novelas
Ontem às 10:16
Vem aí em «Terra Forte»: Flor comete um grande erro e Maria de Fátima não deixa escapar
Novelas
Ontem às 11:27