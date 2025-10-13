Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Secret Story 9 - Última Hora - 13 de outubro de 2025

Ontem às 18:10
Secret Story 9 - Última Hora - 13 de outubro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Mais Vistos

Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados

Dois às 10
Ontem às 16:00
1

Os peixes portugueses mais saudáveis e os 7 que deve evitar

21 jan, 11:16
2

Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Secret Story
Ontem às 19:40
3

Pare de guardar as batatas na despensa. É este o local ideal para não grelarem

Dois às 10
Ontem às 15:30
4

Zena sagra-se a grande vencedora do «Big Brother - A Revolução»

Big Brother
1 jan 2021, 15:55
5

Este Lidl tem ferros de engomar a 5€ e outros favoritos a preços fora de série

Dois às 10
12 out, 09:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A reação que está viral: Lídia fica em choque total ao descobrir que Marisa e Pedro Jorge são casados

Secret Story
Ontem às 10:19

As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

Dois às 10
Ontem às 16:23

Matilde Breyner viveu momento de desespero, que ficou marcado por um milagre inesperado

Novelas
Ontem às 16:17

David Carreira regressa ao futebol e deixa fãs em delírio

Novelas
Ontem às 14:31

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

Secret Story
Ontem às 16:50

«Uma partilha difícil...»: Eduardo Madeira abre o coração sobre diagnóstico da filha mais nova

V+ TVI
Ontem às 16:40

TVI PLAYER

Atitude de Vera causa penalização a todos os concorrentes. Saiba o motivo

Secret Story
Ontem às 23:08

A Fazenda - Quando já tinha perdido as esperanças, Ary descobre o impensável

A Fazenda
11 out, 23:30

A Fazenda: Miguel descobre contradições e desconfia de Joel

A Fazenda
Ontem às 23:00

«Eu não vou esconder mais»: Vera admite sem filtros sentimentos por Inês?

Secret Story
Ontem às 18:43

Secret Story 9 - Gala - 12 de outubro de 2025

Secret Story
12 out, 22:00

A Protegida - Jorge encontra o home que Isabel não quer ouvir falar

A Protegida
10 out, 23:30
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mariana - 14 de outubro de 2025

Mariana
Hoje às 02:00

Secret Story 9 - Extra - 14 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

A Fazenda: Miguel descobre contradições e desconfia de Joel

A Fazenda
Ontem às 23:00

Ary confronta Júlia: «Tu alteraste os testes de ADN»

A Fazenda
Ontem às 22:35

A Fazenda: Miguel fica inquieto com o que Talu lhe conta

A Fazenda
Ontem às 22:30

A Fazenda: «A minha participação nesta loucura acaba agora»

A Fazenda
Ontem às 22:25
Mais

NOVELAS

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

Novelas
Ontem às 09:38

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Novelas
9 out, 10:10

Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas

Novelas
12 out, 14:38

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Novelas
11 out, 08:35

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Novelas
12 out, 08:39

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

Novelas
Ontem às 08:54