Secret Story 9 - Última Hora - 16 de outubro de 2025
Ontem às 18:10
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
V+ TVI
Ontem às 12:31
1
Os 6 peixes mais benéficos para a saúde que deve ter no congelador
Dois às 10
15 out, 15:00
2
6 peixes magros a incluir na dieta
10 set 2024, 12:27
3
«Que barriguinha linda»: Marcia Soares agita as redes sociais com novidade especial
Secret Story
Ontem às 21:32
4
Sou mulher de um jogador de futebol e envolvi-me com um colega de equipa: «Destruí a carreira dele»
V+ TVI
Ontem às 14:59
5
A mulher de que todos falam. Estas são as fotos mais poderosas de Márcia Soares
Secret Story
14 mar, 11:13
6
EM DESTAQUE
Secret Story 9: Concorrentes em lágrimas com “desistência” inesperada de Leandro — mas há um segredo por trás!
Secret Story
Ontem às 19:43
Carla ia receber o transplante que lhe mudava a vida quando ouviu o pior diagnóstico: «Pensei que seria o meu fim»
Dois às 10
Ontem às 14:39
A seguir em frente e com um novo foco: Zé, ex-noivo de Liliana, regressa a lugar muito importante
Secret Story
Ontem às 21:47
Filha mais velha de Fernanda Serrano segue as pisadas da mãe e dá 'passo gigante' na sua carreira
V+ TVI
Ontem às 18:23
Novo projeto: Daniela Santos surpreende ao lado de nome conhecido da música portuguesa
Secret Story
Ontem às 14:29
«Que barriguinha linda»: Marcia Soares agita as redes sociais com novidade especial
Secret Story
Ontem às 21:32
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 17 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:10
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse comprimentar
Secret Story
Hoje às 00:18
Secret Story 9 - Especial - 16 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Completamente abalado depois de discutir com Marisa, Pedro Jorge esconde-se a um canto a falar sozinho: «Não tenho força»
Secret Story
Hoje às 01:22
A entrevista exclusiva a André Ventura na íntegra
Entrevista exclusiva
Ontem às 21:12
A Protegida: Virgílio tenta levar Aruna por maus caminhos
A Protegida
Ontem às 23:30
A ACONTECER
Gonçalo Quinaz condena a postura de Dylan: «Tem-se vindo a afundar com tudo aquilo que tem vindo a fazer»
Dois às 10
Há 8 min
Joana Pinto sobre a polémica entre Vera e Inês: «A Inês sempre lhe deu sinais»
Dois às 10
Há 8 min
Cláudio Ramos critica a postura de concorrente do «Secret Story 9»: «Tem, perante os outros, uma arrogância intelectual»
Dois às 10
Há 19 min
Cláudio Ramos revela quem gostava que vencesse o «Secret Story 9»: «Não me importava que ela fosse vencedora»
Dois às 10
Há 25 min
Gonçalo Quinaz enaltece o jogo de concorrente do «Secret Story 9»: «Não aparece de forma gratuita, mas quando tem de o fazer, acaba por ser assertiva»
Dois às 10
Há 28 min
Mariana - 17 de outubro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
NOVELAS
Últimos episódios «A Fazenda»: Alba monta uma armadilha a Duarte e a polícia apanha-o
Novelas
Ontem às 09:34
«Terra Forte»: Sammy, a personagem de José Fidalgo, vive um grande dilema na sua vida
Novelas
Ontem às 11:02
Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»
Novelas
14 out, 09:41
Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto
Novelas
Ontem às 13:10
«Vou fazer queixa»: Bárbara Norton de Matos alvo de ameaças após assalto
Novelas
Ontem às 12:53
Últimos episódios «A Fazenda»: A reação de Talu ao descobrir que Zuri inventou a gravidez
Novelas
Ontem às 08:56