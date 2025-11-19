Ganhe 5000€ em cartão!
Secret Story 9 - Última Hora - 19 de novembro de 2025

Ontem às 18:00
Secret Story 9 - Última Hora - 19 de novembro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Era uma das musas portuguesas do início dos anos 2000. Afastou-se da televisão e hoje tem uma vida de luxo fora do país

V+ TVI
Ontem às 16:22
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Secret Story
Há 1h e 16min
Esta aldeia portuguesa transforma-se num verdadeiro conto de Natal e está a deixar a imprensa estrangeira em delírio

V+ TVI
Ontem às 17:13
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Secret Story
Há 42 min
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»

V+ TVI
17 nov, 12:16
04:34

Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo

Secret Story
Hoje às 00:05
Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho

Secret Story
Há 1h e 27min

Três alunos feridos por rebentamento de petardos numa escola durante a hora do almoço

Dois às 10
Ontem às 15:59

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

Novelas
Há 1h e 15min

Receita especial de bacalhau: fácil, barata e deliciosa para o Natal

V+ TVI
Há 1h e 27min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Novelas
Há 2h e 25min

Há novos desenvolvimentos na relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório. E um detalhe não passou despercebido

V+ TVI
Ontem às 19:32

Secret Story 9 - Extra - 19 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: Virgílio e Aruna são marido e mulher

A Protegida
Ontem às 23:20

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

Secret Story
Hoje às 02:48

Secret Story 9 - Especial - 19 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

Um beijo "à socapa" e longos abraços logo pela manhã: «Adoro o teu cheiro»

Secret Story
Há 57 min
Jéssica Vieira e João Oliveira: o romance que ninguém esperava

Dois às 10
Há 10 min

Jéssica Vieira e João Oliveira estão juntos? Eis as imagens que estão a dar que falar

Dois às 10
Há 12 min

Daniel Gregório e Liliana Filipa em separação? As mais recentes novidades no caso

Dois às 10
Há 28 min

Melania Trump marcou posição? O vestido que dividiu opiniões no jantar saudita

Dois às 10
Há 37 min

Cristiano Ronaldo na Casa Branca: debate aceso divide opiniões em estúdio

Dois às 10
Há 49 min

A história que poucos sabem: Cristiano Ronaldo visita o país que deu origem ao seu nome

Dois às 10
Há 58 min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Novelas
Há 2h e 25min

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

Novelas
Há 1h e 15min

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Novelas
Há 2h e 28min

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

Novelas
Ontem às 15:01

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

Novelas
18 nov, 19:32

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Novelas
18 nov, 10:38