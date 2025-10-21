Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Secret Story 9 - Última Hora - 21 de outubro de 2025

Ontem às 17:50
Secret Story 9 - Última Hora - 21 de outubro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

«Estamos um bocadinho em choque». Cristina Ferreira dá notícia de crime que está a 'gelar' o País

Dois às 10
Há 2h e 27min
1

Foi considerada uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje dedica-se a causas humanitárias

V+ TVI
Ontem às 14:27
2

Assassínio de Susana Gravato: o cuidado que o filho de 14 anos terá tido depois do crime e que levou a polícia a desconfiar

Dois às 10
Há 1h e 33min
3

Todos conhecem Catarina Furtado, mas talvez poucos saibam quem é o seu pai famoso

V+ TVI
Ontem às 18:17
4

Susana Gravato

Dois às 10
Há 1h e 34min
5
01:57

Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho

Secret Story
Hoje às 08:27
6
Todos os detalhes: vereadora de Vagos estaria ao telefone com uma amiga quando terá sido assassinada pelo filho

Dois às 10
Há 2h e 4min

O momento mais esperado: Vera reage aos seus vídeos mais virais no Secret Story

Secret Story
Há 1h e 1min

«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado

Novelas
Há 2h e 24min

Vivo com um homem por dinheiro: «Não o amo. Nunca amei. Mas sou feliz e não quero voltar a ser pobre»

V+ TVI
Há 1h e 38min

Bárbara Parada apresentou queixa-crime após meses de perseguições e ameaças: «Escolho libertar-me»

Secret Story
Há 1h e 11min

Secret Story 9 - Extra - 22 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio

Secret Story
Há 1h e 8min

A Protegida: Aparece um dador compatível para salvar a vida de Paz

A Protegida
Ontem às 23:15

Secret Story 9 - Especial - 21 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:45
Vizinha da vereadora da Câmara de Vagos garante que desconhecia qualquer situação com o filho da política: «Nunca me apercebi de nada»

Dois às 10
Há 1h e 55min

Filho de 14 anos terá matado vereadora da Câmara de Vagos. A explicação dada pelo rapaz é inacreditável

Dois às 10
Há 2h e 15min

Aos 16 anos, Beatriz viu o pai ser algemado depois de o denunciar

Dois às 10
Há 2h e 20min

Beatriz recorda: «Fui eu que denunciei o meu pai por violência doméstica, aos 16 anos»

Dois às 10
Há 2h e 30min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria está decidida e quer ir confrontar Flor

Novelas
Hoje às 08:54

Último episódio: Muitas lágrimas, abraços e emoção na despedida de «A Fazenda»

Novelas
Ontem às 08:02

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Novelas
Há 3h e 54min

“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor

Novelas
Ontem às 16:41

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

Novelas
Há 3h e 30min

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos

Novelas
Há 3h e 52min