Secret Story 9 - Última Hora - 22 de outubro de 2025
Ontem às 17:35
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje dedica-se a causas humanitárias
V+ TVI
21 out, 14:27
1
As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime
V+ TVI
Há 3h e 31min
2
Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos
Dois às 10
Ontem às 12:40
3
Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava
Secret Story
Hoje às 10:25
4
Assassínio de Susana Gravato: o cuidado que o filho de 14 anos terá tido depois do crime e que levou a polícia a desconfiar
Dois às 10
Ontem às 12:41
5
Bruno é o concorrente menos popular esta semana
Secret Story
Hoje às 10:22
6
EM DESTAQUE
Todos os detalhes: vereadora de Vagos estaria ao telefone com uma amiga quando terá sido assassinada pelo filho
Dois às 10
Ontem às 12:09
Marcia Soares recebe declaração de amor inesperada: «Há pessoas que deixam marca»
Secret Story
Ontem às 18:17
«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado
Novelas
Ontem às 11:50
Ex-concorrente polémico prepara-se para enfrentar novo desafio na sua vida - e promete impressionar tudo e todos
Secret Story
Ontem às 20:08
Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção
Secret Story
Ontem às 17:17
Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai
Novelas
Ontem às 10:20
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 23 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
Dois às 10
Há 2h e 7min
Cristina Ferreira para Zé, ex-noivo de Liliana: «Talvez não fosses o homem incrível para a Liliana»
Dois às 10
Há 2h e 46min
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
Secret Story
Ontem às 13:06
A Protegida: Mariana e Laura apanham um valente susto com Benedita
A Protegida
Ontem às 23:20
Secret Story 9 - Especial - 22 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
A ACONTECER
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
Dois às 10
Há 2h e 7min
Suzana Garcia sobre o filho da vereadora da Câmara de Vagos: «Não tem noção de como o irmão de 18 anos vai olhar para ele»
Dois às 10
Há 2h e 10min
Jovem de 14 anos que matou a mãe a tiro não vai ser preso. Filho da vereadora da Câmara de Vagos terá outro destino
Dois às 10
Há 2h e 25min
«Era muito amoroso com a mãe», dizem do filho de Susana Gravato. Então, o que o terá levado a matá-la?
Dois às 10
Há 2h e 27min
Zé está disponível para amar? Eis o que diz o ex-noivo de Liliana — Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 2h e 45min
Cristina Ferreira para Zé, ex-noivo de Liliana: «Talvez não fosses o homem incrível para a Liliana»
Dois às 10
Há 2h e 46min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu beija Rosinha
Novelas
Hoje às 08:53
Vem aí em «A Protegida»: Laura tenta impedir o casamento de Mariana e JD?
Novelas
Hoje às 09:50
É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras
Novelas
Hoje às 10:15
«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado
Novelas
Ontem às 11:50
Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”
Novelas
Ontem às 10:44
Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos
Novelas
Hoje às 09:17