Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Secret Story 9 - Última Hora - 25 de novembro de 2025

Ontem às 17:30
Secret Story 9 - Última Hora - 25 de novembro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Mais Vistos

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Dois às 10
Há 1h e 36min
1

Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família

V+ TVI
Ontem às 15:12
2
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

Secret Story
Ontem às 22:15
3

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

Secret Story
Há 2h e 30min
4

Fora do «Secret Story», Bruno Simão descobre o que nunca pensou: «Estou completamente em choque»

Dois às 10
Há 2h e 31min
5

Ana Duarte

Dois às 10
Há 1h e 44min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Fora do «Secret Story», Bruno Simão descobre o que nunca pensou: «Estou completamente em choque»

Dois às 10
Há 2h e 31min

Ninguém contava que Pedro reagisse assim à desistência de Bruno. Mas o inesperado aconteceu

Secret Story
Há 1h e 37min

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Dois às 10
Há 1h e 36min

O país rendeu-se a ela no início dos anos 2000. Mais de duas décadas depois, prova que a beleza não tem idade

V+ TVI
Ontem às 17:31

No hospital, Nuno Markl faz a declaração de amor mais especial: «Comove-me muito pensar que...»

Dois às 10
Há 3h e 20min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera

Novelas
Há 40 min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 26 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Foi isto que Bruno sussurrou ao ouvido de Dylan no meio da desistência

Secret Story
Há 1h e 17min

Secret Story 9 - Especial - 25 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:15

A Protegida: Gina tem um filho bebé e o pai é...

A Protegida
Ontem às 23:45

Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos

Secret Story
Há 50 min

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

Secret Story
Ontem às 22:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Bruno está arrependido de ter abandonado o «Secret Story 9»? Após desistência, afirma: «Quero aproveitar para dizer que…»

Dois às 10
Há 4 min

Cristina Ferreira explica o momento com Bruno exibido depois do direto do «Secret Story 9»

Dois às 10
Há 7 min

Abalado, Carlos Moedas fala sobre a tragédia do Elevador da Glória: «É um trauma pessoal grande»

Dois às 10
Há 24 min

Meses depois da tragédia do Elevador da Glória, Carlos Moedas abre o coração: «Esse choro não pode ser mostrado»

Dois às 10
Há 29 min

Carlos Moedas recorda os instantes após a tragédia do Elevador da Glória: «Lembro-me de o chefe dos bombeiros chegar ao pé de mim a tremer»

Dois às 10
Há 32 min

Carlos Moedas recorda a tragédia do Elevador da Glória: «Eu fiquei sem forças»

Dois às 10
Há 33 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera

Novelas
Há 40 min

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio diz tudo o que tem guardado a Mariana e Laura. E, não é bom

Novelas
Há 2h e 18min

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

Novelas
Há 39 min

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Novelas
Ontem às 15:07

A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca

Novelas
Há 16 min

Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem

Novelas
Há 3h e 23min